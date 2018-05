Valgresultat mødt med afvisninger og sanktioner

Dagen efter, at præsident Nicolás Maduro erklærede sig selv for genvalgt til Venezuelas præsidentembede, indførte Trump-regeringen nye sanktioner nod det kriseramte land, mens en række af Venezuelas nabolande i Latinamerika nægtede at anerkende resultatet.

Præsident Donald Trump underskrev mandag eftermiddag en ordre om at indføre nye straffeforanstaltninger, som vil forhindre amerikanske statsborgere eller selskaber i at opkøbe gæld eller tilgodehavender fra den venezuelanske regering. Ordren omfatter også det statsejede olieselskab, Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Forholdsreglerne skal lukke en »hovedvej for korruption,« som regeringen i Washington mener, at præsident Maduro og højtstående medlemmer af hans regering benytter sig af for at berige sig selv. Kilderne, som beskriver sanktionerne på betingelse af anonymitet, fordi de ikke har mandat til at diskutere dem offentligt, afviste dog at nævne konkrete tilfælde.

Lima-gruppen - en samling af overvejende latinamerikanske lande, der er gået sammen for at udøve pres på Nicolás Maduros regering, udsendte mandag en erklæring om, at gruppen »ikke anerkender valgprocessens retsgyldighed«, og at afstemningen ikke havde levet op til »den internationale standard for en demokratisk, fri, retfærdig og gennemsigtig valgproces«.

Gruppen omfatter Brasilien og Colombia - Venezuelas største naboer - samt Argentina, Canada, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Guyana og Santa Lucia.

Ukvemsord er regnet ned

Maduro blev udråbt til vinder ved søndagens afstemning, og dermed kan han tage hul på sin anden seksårige embedsperiode. Mange oppositionspartier har haft forbud mod at stille op, og en stor gruppe vælgere valgte helt at blive hjemme fra valgstederne under et valg, som kritikere på forhånd havde sagt ville være lagt til rette med henblik på at sikre præsidenten genvalg.

Maduros regering benyttede sig af fødevarer som en effektiv tilskyndelse til de sultende venezuelanere om at støtte ham, og den havde opstillet telte med partistøtter, som løbende opfordrede folk til at afgive deres stemme.

Mandag fordømte USAs vicepræsident, Mike Pence, valget og kaldte Maduros regering et diktatur. Han krævede samtidig, at der blev åbnet for at sende humanitær hjælp ind i landet:

»Det ugyldige resultat af denne forløjede proces et endnu et slag mod de stolte demokratiske traditioner i Venezuela,« hed det fra Pence, der tilføjede, at »USA vil ikke sidde uvirksomt hen og lade Venezuela synke sammen og befolkningen yderligere forarmes«.

Andre lande fordømte også valghandlingen.

»Dette var ikke det frie og retfærdige valg, som det venezuelanske folk havde fortjent,« skrev den tyske udenrigsminister på Twitter og kritiserede regeringen i Caracas for at intimidere oppositionen.

Fra Mexico hed det mandag, at man havde hjemkaldt ambassadøren fra Venezuela for at diskutere situationen, og at man i øvrigt ville reducere det indbyrdes forhold de to lande imellem til »et minimum«.

I månedsvis har en lang række lande bombarderet Maduros regering med trusler og sanktioner og advarsler om, at mere af samme slags ville følge, hvis han gjorde alvor af afstemningen. Ved at trodse dem har Nicolás Maduro nu knyttet sin politiske skæbne endnu tættere til Rusland, Tyrkiet, Kina og Iran, der har opretholdt de diplomatiske forbindelser trods hans tiltagende magtbrynde.

Færre end hver anden stemte

Nicolás Maduro præsiderer over en af de dybeste økonomiske kriser i Venezuelas historie. Hyperinflation har barberet minimumslønnen ned til omkring 15 kroner om måneden, og landets befolkning slås med udbredt sult, omfattende kriminalitet, et svigtende sundhedssystem og en masseudvandring, der kan minde om en folkevandring.

Endnu en lille familie har valgt at forlade Venezuela via Simon Bolivar-broen til nabolandet Colombia. Foto: Luis Acosta/AFP

Regeringen i Caracas har solgt gæld og tilgodehavender fra statslige institutioner for langt under deres pålydende, lyder det fra Washington, og medlemmer af regeringen har stukket indtægterne i lommen og på den måde bidraget til Venezuelas ruin.

De varslede sanktioner omfatter dog ikke direkte strafindgreb over for landets oliesektor, for det vil ifølge Trump-regeringen skade det venezuelanske folk og også amerikanske interesser. Sanktionerne forbyder heller ikke amerikanske virksomheder eller enkeltpersoner at sælge olieprodukter til eller importere dem fra Venezuela.

Vigtigere end sanktioner og ukvemsord er imidlertid valgdeltagelsen, som ifølge de officielle tal endte på 46 procent af de stemmeberettigede.

Dimitris Pantoulas, en politisk konsulent i Caracas, ser det store antal sofavælgere som en trussel mod præsident Maduros legitimitet:

»Det viser, at vi meget vel kan være tæt på slutningen for denne regering.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist