Vælgerne bliver væk fra Venezuelas valgsteder

Langt fra alle Venezuelas vælgere er gået mod valglokalerne søndag, selv om præsident Nicolás Maduro har opfordret venezuelanerne til at stemme i stort antal.

Det er på forhånd ventet, at Maduro vil vinde præsidentvalget. Godt nok er hans popularitet dalet markant blandt venezuelanerne. Men han er oppe imod blot tre modkandidater, der ikke udgør nogen stor trussel mod ham.

Valget bliver boykottet af landets største oppositionsalliance, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), der har betegnet valget som en "farce", der kun skal legitimere Maduros fortsatte styre.

Fremmødet ved mange valgsteder ser da umiddelbart også ud til at være lavt.

- Jeg stemmer ikke, for jeg stoler ikke på den nationale valgkommission, siger den 47-årige Janet Borges, som bor i det relativt velhavende kvarter Chacao i hovedstaden Caracas.

- Der vil være valgsvindel, tilføjer hun.

Tidligere på dagen sagde den venezuelanske informationsminister, Jorge Rodriguez, at flere end 2,5 millioner vælgere havde stemt i løbet af valgets første tre timer.

Han tilføjede, at han forventede "en rigtig god valgdeltagelse".

Præsident Maduro, som selv var en af de første til at stemme, opfordrer alle Venezuelas 20,5 millioner stemmeberettigede til at gøre brug af deres ret.

- Gå ud og stem for at vise verden, at Venezuela fortjener respekt, sagde Maduro.

USA afviser det venezuelanske valg som "illegitimt", og udenrigsminister Mike Pompeo betegner det søndag som "et fupnummer".

EU har på forhånd meddelt, at man ikke kan godkende valgresultatet - som er ventet at falde ud til Maduros fordel.

- Jeg er kommet for at stemme, fordi jeg vil have fjernet den mand. Vi kan ikke fortsætte sådan her, siger den 65-årige Maria Justo, der stemte ved et valgsted i slumkvarteret Petare.

- Jeg stemmer, fordi jeg vil redde landet, siger en anden vælger, den 45-årige Bernardo Gonzalez.

- Ingen investerer her. Venezuelanere forlader landet. Jeg har stemt på Falcon, tilføjer han.

Den uafhængige kandidat Henri Falcon, som er tidligere guvernør i Lara-delstaten, er den eneste af Maduros modkandidater, der spås en spinkel chance for at vinde mod præsidenten.

Den 58-årige læge Tomas Paiva fortæller, at han ligeledes har stemt på Falcon, fordi "folket håber på en løsning".

Maduro har imidlertid også sine tilhængere, der i ham ser en forlængelse af den karismatiske ekspræsident Hugo Chávez' styre.

Valgstederne i Venezuela lukker ved midnat dansk tid. Resultatet er ventet mandag morgen dansk tid.

/ritzau/dpa