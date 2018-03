Vægtig republikansk stemme har fået nok: Nu må USAs våbenlov ændres

I februar blev 17 brutalt myrdet, efter at en gerningsmand bevæbnet med et semiautomatisk gevær skød elever og personale på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida.

Massakren var et af de værste skoleskyderier, verden har kendt til, og den slog hul på en betændt debat, der i årevis har delt USA - debatten om landets grundlovssikrede ret til at bevæbne sig.

En vægtig stemme har nu ladet sig høre blandt protestråbene fra borgere og forfatningsforkæmpere. Navnet er John Paul Stevens, tidligere højesteretsdommer i USAs tungeste dømmende organ, der holder til i hovedstaden, Washington D.C. Det beretter CNN.

John Paul Stevens tjente som højesteretsdommer fra 1975 til 2010, hvor han gik på pension. I et debatindlæg i New York Times tog John Paul Stevens bladet fra munden:

»En bekymring for, at en national hær kunne udgøre en trussel over for sikkerheden i individuelle stater, førte til vedtagelsen af forfatningsændringen,« skrev John Paul Stevens.

Retten til at bære våben er nedfældet i USAs forfatning i anden forfatningsændring. Debatten om, hvorvidt retten til at bære våben er et gode eller ej, har generelt været delt blandt republikanere og demokrater, og støtten til anden forfatningsændring har gennem årene nydt bred opbakning blandt republikanere.

John Paul Stevens er republikaner, men deler imidlertid ikke synspunktet. I sit virke som højesteretsdommer blev han ifølge CNN anset for at være »liberal«, hvilket i USA ofte dækker over en venstreorienteret overbevisning.

I tiden efter skyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School har studerende, forældre og lærere demonstreret over hele USA. De ønsker, at forfatningen bliver ændret, så det bliver sværere at købe våben.

Demonstrationerne har fundet sted under parolen »March for Our Lives« (March for vores liv, red.).

Interesseorganisationen The National Rifle Association (NRA) bakker op om våbenfabrikanterne, der omvendt støtter NRA økonomisk.

I 2016 havde NRA en indtægt på 433,9 mio. dollars svarende til ca. 3,7 mia. kr.

John Paul Stevens kritiserer i debatindlægget i New York Times NRAs indflydelse, som »ikke er til at overse«.

»Den beslutning – som er fortsat er vedtaget, og som er forkert – har forsynet (National Rifle Association, red.) med et propagandavåben af enorm kraft,« skriver han.

Den tidligere højesteretsdommer mener, at demonstranterne fortjener respekt og skriver:

»Få gange i mit liv har jeg samme grad af offentlig opbakning, som skolebørn og deres støtter udviste i Washington DC og andre større byer landet over sidste lørdag.«