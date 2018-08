Våbenklædt svensk politiker erklærer krig mod avis på billede

Stockholm. Den svenske politiker Hanif Bali fra Sveriges største borgerlige parti, Moderaterna, er kommet i vælten efter at have lagt to kontroversielle billeder på Instagram.

På det ene billede poserer han med en AR-15-riffel på en skydebane.

På det andet er hans overkrop og ansigt klippet ind på et cover af computerkrigsspillet "Call of Duty: Black Ops". Her poserer han med en pistol i hver hånd og to rifler på ryggen. Samtidig er teksten ændret til "Call of Duty: Hanif & DN at war". DN er en forkortelse for den svenske avis Dagens Nyheter.

Statsminister Stefan Löfven siger til Aftonbladet, at Hanif Bali har overskredet alle grænser.

- Vi taler om at slå ring om pressefriheden, om nødvendigheden af en fri og undersøgende presse, og så kommer en repræsentant for Riksdagen med det her. Det er fuldstændig over alle grænser, siger Löfven til Aftonbladet.

Mediernes brancheorganisation i Sverige tager sagen meget alvorligt, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Organisationens direktør, Jeanette Gustafsdotter, påpeger, at det blot er få uger siden, en mand i Sundsvall blev tiltalt for planlægning af drab på journalister.

Efter et møde mellem mediebranchens organisation og Moderaternas partisekretær er billederne blevet fjernet fra Instagram.

- Billedet var ment som satire, siger partisekretær Gunnar Strömmer om "Call of Duty: Hanif & DN at war"-billedet.

- Det var ikke taget af Bali selv. Men ulykkeligvis var det ham, som delte det. Det har ikke været hans mening at erklære krig mod journalister. Billedet er nu fjernet, siger partisekretæren ifølge NTB.

Socialdemokraternes gruppeleder i Riksdagen, Anders Ygeman, siger til det svenske nyhedsbureau TT, at det er fuldstændig tankeløst af Hanif Bali, og at det ikke er første gang, at den 31-årige iranskfødte politiker er havnet i et uvejr.

Det sker med henvisning til, at Bali i marts blev tvunget til at trække sig fra partiledelsen og tage en pause fra Twitter. På det tidspunkt havde han offentliggjort en mailkorrespondance mellem det svenske udenrigsministerium og en journalist om et interview med en ukrainsk menneskerettighedsaktivist.

/ritzau/