Usikre tyske virksomheder kræver klarhed om brexit snarest

Briternes udtræden af EU skaber usikkerhed for tyske virksomheder, advarer Tysklands føderale industriforening, BDI.

»Virksomhederne har brug for klarhed senest i oktober, så de kan planlægge produktionen,« siger BDI-chefen Joachim Lang.

Storbritannien udtræder efter planen formelt af unionen 29. marts 2019. Men landet har bedt om en overgangsperiode.

Ved et EU-topmøde i sidste uge støttede de øvrige 27 EU-lande, at Storbritannien i en periode på 21 måneder bevarer sine goder og forpligtelser - men uden at have indflydelse på beslutningerne.

Mange bolde er fortsat i spil i forhandlingerne om brexit, og det haster alvorligt med at få styr på relationen inden skilsmissen.

Det bekymrer de tyske virksomheder.

»Virksomheder på begge sider af Den Engelske Kanal har desperat brug for at kende retningen. De skal kende reglerne, som vil gælde for handel, transport og regulering«, siger Lang.

Overgangsperioden skal også give EU og Storbritannien tid til at blive enige om deres fremtidige forhold - blandt andet på handelsområdet.

Læs også Dansk erhvervsliv jubler: Brexit reelt udskudt to år

Storbritannien har talt om en delvis adgang til EU's indre marked, mens EU meget klart har sagt, at der ikke kan blive tale om en løsning, hvor briterne kan plukke frit, hvad de måtte ønske.

Enten er briterne med i EU's indre marked, ellers står de uden for.

BDI efterlyser en klar melding fra den britiske regering, så alle ved, hvad de ønsker. Joachim Lang mener, at briterne bør søge en nær relation til EU, men vigtigst er det, at en løsning falder på plads snarest.

»Uret tikker,« konstaterer Lang.

Når det gælder fremtidens forhold til briterne, har EU-landene foreslået en frihandelsaftale, der omfatter alle områder og er uden afgifter på varer.

Hvis briterne både vil ud af det indre marked og EU's toldunion, som de har sagt, begrænser det mulighederne for en aftale, har EU meddelt.