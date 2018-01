USAs udenrigsminister varmer op under dansk gas-dilemma inden Anders Samuelsens besøg

Ruslands kommende naturgasrørledning Nord Stream 2, som efter planen skal gå gennem dansk farvand ud for Bornholm, vil true stabiliteten i Europa.

Det fastslår USA's udenrigsminister Rex Tillerson.

»Vi mener, at den vil undergrave Europas energisikkerhed og stabilitet,« advarer Tillerson.

Advarslen, der blev understreget lørdag, da Rex Tillerson besøgte Polen, er et vink med en vognstang til udenrigsminister Anders Samuelsen, som i dag mødes til politiske drøftelser med Tillerson i Washington.

»Ligesom Polen er USA i mod Nord Stream 2 rørledningen,« lyder det klare budskab fra den amerikanske udenrigsminister, som dog næppe kan få en lige så klar udmelding fra sin danske gæst:

Djævelsk dilemma

Anders Samuelsen og den øvrige regering er fanget i et djævelsk dilemma: Skal den følge USA og sige nej til at lade Nord Stream 2 passere dansk farvand, eller skal Danmark læne sig op af vore store nabo, Tyskland, der støtter det russiske gasprojekt.

Kritikerne af USA's indblanding i Nord Stream 2 - herunder den russiske regering - mener, at amerikanerne reelt ønsker at promovere deres egen gaseksport i Europa. Og der er allerede lande, herunder Polen, der af politiske grunde foretrækker at blive forsynet med amerikansk gas, der i givet fald skal sejles hele vejen over Atlanten.

Splittet opposition

Men den danske regering er - med et enigt Folketing i ryggen - indtil videre kommet USA delvist i møde med en ny lov, der gør det muligt at sige nej til Nord Stream 2 og lignende rørledninger med henvisning til udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn.

Hidtil har det kun været muligt at inddrage miljøhensyn og sikkerhedshensyn, når Danmark skal tage stilling til, om energiselskaber skal have lov at nedlægge elkabler og rørledninger på dansk søterritorie.

I 2009 gav den tidligere VK-regering tilladelse til anlægget af Nord Stream 1, som transporterer gas fra Rusland til Tyskland, men på grund af de vestlige regeringers stærkt forværrede forhold til Rusland i de seneste år, ligger det altså ikke lige på den flade, at Danmark vil sige ja til Nord Stream 2.

Mens Socialdemokratiet allerede har meldt ud, at Danmark skal sige njet, så mener Dansk Folkeparti ikke, at det er et problem at sige ja.