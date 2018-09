USAs regering med et »nydeligt par forslag«: Vil gøre det lettere at lække metangas

Trump-regeringen tager nu sit tredje skridt i år for at rulle den føderale kamp mod klimaforandringer tilbage: Washington er i færd med at forberede en lovgivning, som vil gøre det betydeligt lettere for energiselskaber at udlede metangas i atmosfæren.

Metan er en af de kraftigste drivhusgasser, og den lækker hyppigt fra olie- og gaskilder. Energiselskaberne har længe påpeget, at de eksisterende regler om kontrol af boreudstyr er for kostbare og for tunge at administrere.

USAs Miljøstyrelse (EPA) vil snarest og måske allerede i denne uge udsende et forslag, som svækker Obama-regeringens krav til branchen om at overvåge og udbedre alle lækager af metangas. Samtidig ventes indenrigsministeriet at offentliggøre den endelige version af et nyt lovforslag, som reelt ophæver forbuddet om at udlufte og brænde metangas fra boreoperationer.

De nye regler følger to andre lempelser af de regler, som tilsammen udgør USAs bestræbelser på at modvirke den globale opvarmning. I juli foreslog Miljøstyrelsen en lempelse af reglerne for køretøjers udstødning. Og i august foreslog samme styrelse at erstatte grænseværdierne for forurening med kuldioxid fra kulfyrede kraftværker med et nyt og mere rummeligt sæt grænseværdier, der ville give plads til en betydeligt større mængde drivhusgasser fra landets skorstene.

Optagelse med infrarødt kamera viser en lækage af metangas fra en gasinstallation nær Aliso Canyon i Californien.

»De fjerner dem, én efter én,« sagde Janet McCabe, der var en af lederne af EPA under præsident Barack Obama.

Hverken Miljøstyrelsen, indenrigsministeriet eller Det Hvide Hus har svaret på e-mails eller telefoniske henvendelser med ønske om en uddybning.

Glæde i energibranchen

Brancheorganisationer derimod har ikke været sene til at rose de kommende forandringer.

»Det er et nydeligt par forslag om metangas,« sagde Kathleen Sgamma fra Western Energy Alliance, en forening af olie- og gasselskaber med hovedkvarter i Denver.

Obama-regeringens regler om metangas var, sagde hun, »selve definitionen af bureaukrati. Det var et mareridt af bogføring, som det var teknisk umuligt at leve op til ude i marken.«

Omvendt venter miljøorganisationer langt flere lækager af metangas fra boreanlæg:

»Disse lækager kan dukke op når som helst og hvor som helst - overalt i hele kæden af anlæg,« siger Matt Watson, der er specialist i metan hos Environmental Defense Fund.

»Jo længere der går mellem inspektioner, jo længere vil der gå, før lækager bliver opdaget og dermed også repareret.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist