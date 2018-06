USA's førstedame besøger lejre ved grænse til Mexico

Den amerikanske førstedame, Melania Trump, har indledt et besøg på den amerikansk-mexicanske grænse.

Det sker midt under en krise, hvor Trump-administrationen er blevet voldsomt kritiseret for, at børn er blevet adskilt fra deres forældre, når mexicanske familier er kommet illegalt ind i landet.

Oplysningerne om Melanias Trumps ankomst til grænsen kommer fra Det Hvide Hus, skriver Reuters.

Førstedamen skal blandt andet besøge to interneringslejre for børn.

Lejrene indeholder en del af de mere end 2300 immigrantbørn, som er blevet adskilt fra deres forældre, efter at deres familier er kommet illegalt ind i USA.

Melania Trump siger gennem sin talskvinde, at hun "hader" at se familier blive adskilt på grænsen.

Melania Trump vakte opsigt, da hun for få dage siden sammen med tidligere førstedamer i skarpe toner tog afstand fra udviklingen ved grænsen.

Kritikken fra Melania Trump var øjensynligt en medvirkende årsag til, at præsidenten gav efter for pres og onsdag underskrev et dekret, som stopper for praksissen med at fjerne børn fra deres forældre.

»Vi underskriver et dekret, som jeg anser for at være meget vigtigt, mens vi på samme tid er sikre på, at vi har en meget stærk grænse,« sagde Trump, da han onsdag ændrede kurs efter et intenst pres fra hele det politiske spektrum i USA og megen kritik fra udenlandske regeringer.

Videooptagelser af børn i store bure og lydoptagelser af grædende børn har udløst vrede hos mange grupper i USA - både i erhvervslivet, hos præster og menigheder og i borgerretsgrupper.

Desuden har der været mange skarpe reaktioner i udlandet.

