USA vil sikre nødhjælp til Nordkorea trods sanktioner

København. USA vil foreslå en række tiltag for at undgå, at humanitær hjælp til Nordkorea bliver forsinket som følge af FN-sanktioner mod landet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mere specifikt vil Trump-administrationen foreslå ti undtagelser fra FN's sanktioner, så FN's medlemslandene og ngo'er lettere kan sende nødhjælp til Nordkorea.

Omkring ti millioner nordkoreanere mangler mad og anden humanitær bistand, og omkring 20 procent af børnene i Nordkorea er underernærede, estimerer FN.

Efter at have besøgt Nordkorea i juli, udtalte FN's nødhjælpschef, Mark Lowcock, at den humanitære hjælp i landet er plaget af betydelige forsinkelser.

Årsagen er de strenge FN-sanktioner, som Nordkorea er underlagt på grund af landets atomprogram.

- Jeg tror ikke, at intentionen med sanktionerne var at gøre det meget, meget svært at bringe nødhjælp ind i landet, sagde Mark Lowcock.

USA's forslag bliver ifølge AP sendt til alle FN-lande mandag.

Her forslår Trump-administrationen blandt andet at lempe kravene til, at nødhjælpsorganisationer skal levere detaljerede beskrivelser af samtlige varer, der bringes ind i landet.

Samtidig understreger USA, at landet støtter FN's strenge sanktioner, indtil Nordkorea har foretaget en fuldstændig atomnedrustning.

Da humanitær hjælp er meget afhængig af at komme frem i tide, vil FN's komité for sanktioner mod Nordkorea behandle forslagene så hurtigt som muligt.

Forslagene forventes allerede at kunne være godkendt mandag, skriver AP.

Komitéen har flere gange understreget, at det er ønskværdigt at lette arbejdet for nødhjælpsorganisationerne, så længe det ikke strider mod sanktionerne.

/ritzau/