USA vil sende panserværnsvåben til Ukraines oprørsbekæmpelse

USA vil sende dødbringende våben til Ukraine, der bekæmper prorussiske separatister i den østlige del af landet.

Fredag fortalte flere unavngivne embedsmænd til nyhedsbureauet AP, at præsident Donald Trumps regering har godkendt våbenleverancer til den tidligere sovjetrepublik.

Man vil blandt andet levere panserværnsvåben til Ukraine.

Udenrigsministeriet i Washington vil ikke bekræfte den konkrete melding.

Men en talskvinde fortæller, at regeringen har besluttet at »forbedre kvaliteten af forsvarskapaciteterne«.

Det gør man for at styrke Ukraines forsvar på den lange bane og for at »afskrække yderligere aggression«.

»USA's støtte gælder udelukkende forsvar, og som vi altid har sagt, er Ukraine et selvstændigt land, og det har ret til selvforsvar,« siger Heather Nauert i udenrigsministeriet.

Tidligere har USA stået for militær træning og leveret andet udstyr til Ukraine. Desuden har amerikanerne ladet private virksomheder sælge mindre skydevåben til Ukraine.

Siden 2010 er flere end 10.000 dræbt i kampe mellem ukrainske soldater og prorussiske separatister, som ifølge USA får direkte støtte fra Rusland.

Rusland sender ikke blot kampvogne og våben til Østukraine, lyder det fra Ukraine og USA. Russerne kæmper side om side med separatisterne, og de træner oprørerne.

Ekspræsident Barack Obama havde også overvejelser om at sende dødbringende våben til Ukraine. Men det blev ved tanken.

Selv om panserværnsvåben kan dræbe, så lyder argumentet, at de primært har funktion af forsvarsvåben.

Amerikansk lov byder, at udenrigsministeriet skal oplyse Kongressen om våbensalg, hvilket skal behandles af politikerne, som kan bremse processen.

Det står ifølge AP ikke klart, om Kongressen er blevet orienteret om Trumps plan.

/ritzau/AP