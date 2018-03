USA støtter briternes udvisning af 23 russiske diplomater

Washington. USA støtter Storbritanniens beslutning om at udvise 23 russiske diplomater fra landet.

Det oplyser Det Hvide Hus onsdag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

- USA deler Storbritanniens opfattelse af, at Rusland er ansvarlig for at forgifte en russisk eksspion i Storbritannien, siger pressetalsmand i Det Hvide Hus Sarah Sanders.

Det Hvide Hus nævner ingen handlinger som svar på angrebet, som Sarah Sanders kalder "afskyeligt".

4. marts blev den tidligere spion Sergej Skripal og hans 33-årige datter fundet livløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury.

Ifølge de seneste meldinger fra britiske myndigheder er de to fortsat i kritisk tilstand.

Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at den russiskproducerede nervegift Novichok blev anvendt ved angrebet. Den er kendt som en ekstremt farlig gift.

Storbritannien har slået fast, at man finder det meget sandsynligt, at Rusland udførte angrebet.

Det har ført til, at Theresa May onsdag gav 23 russiske diplomater en uge til at forlade landet.

Pressetalsmand i Det Hvide Hus Sarah Sanders siger videre onsdag aften, at "nervegiftangrebet passer ind i Ruslands adfærdsmønster".

- Det tilsidesætter international lov, underminerer andre landes suverænitet og forsøger at undergrave og diskreditere vestlige demokratiske institutioner og processer, siger hun.

Rusland nægter at stå bag angrebet, og udenrigsministeriet i Moskva har lagt op til, at man snart vil svare igen på Storbritanniens udvisninger.

- Den britiske regering har valgt en konfrontation med Rusland. Vores svar vil ikke komme sent, skriver udenrigsministeriet onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/