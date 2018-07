USA: Rusland bruger sociale medier til at splitte amerikanerne

Washington. Der er intet, der tyder på, at Rusland forsøger at påvirke midtvejsvalget i USA i samme "omfang og skala" som under præsidentvalget i 2016.

Det oplyser USA's minister for indenlandsk sikkerhed, Kirstjen Nielsen, under weekendens kongres, der blandt andet omhandler vælgerregistreringer og sikkerheden under det kommende valg.

Men selv om Rusland ikke forsøger at påvirke midtvejsvalget direkte, har USA's efterretningstjeneste opfanget "ihærdige russiske forsøg på at bruge sociale medier (...) til generelt at skabe splid og uoverensstemmelser i den amerikanske befolkning".

Ruslands ageren er ikke "nødvendigvis rettet mod specifikke politikere eller politiske kampagner", men hele den amerikanske befolkning, oplyser ministeren.

Kirstjen Nielsen understreger, at hendes ministerium vil forberede valgsteder rundt om i landet på, hvordan de skal reagere mod eventuelle cyberangreb fra Rusland eller andre steder i verden.

Udmeldingen kommer, efter at en føderal storjury fredag tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer.

Det skete med anklager om, at de skal have hacket Demokraternes computernetværk, da Hillary Clinton var præsidentkandidat i 2016.

Anklagerne er en del af undersøgelsen af forholdet mellem Rusland og kampagnen bag den daværende præsidentkandidat Donald Trump.

Vicejustitsminister Rod Rosenstein sagde fredag aften dansk tid, at russerne har hacket valgsystemet og stjålet informationer om en halv million vælgere.

Tiltalerne sker, ganske få dage før Trump skal mødes med den russiske leder, Vladimir Putin, til et topmøde i Finlands hovedstad, Helsinki.

Da Donald Trump ved en pressekonference fredag blev spurgt til, om han vil bede Putin holde sig ude af amerikanske valg, var svaret "ja".

Den amerikanske præsident indikerede også, at han ikke regnede med, at der ville være særligt meget fremskridt på det emne.

/ritzau/AP