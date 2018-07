USA optrapper handelskrig mod Kina: Indfører ny told for 200 mia. dollar

USA har tilsyneladende ingen intentioner om at stoppe handelskrigen med Kina.

Således vil Trump-administrationen indføre told for yderligere 200 milliarder dollar på en række kinesiske varer.

Det oplyser USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, natten til onsdag dansk tid. De nye toldsatser vil blive implementeret om to måneder, tilføjer Lighthizer.

I den periode vil interessegrupper og brancheorganisationer have mulighed for at kommentere listen over kinesiske varer, der pålægges de nye toldsatser.

Meldingen fra Det Hvide Hus får ikke nogen varm velkomst hos USA's handelslobby.

Repræsentanter fra detailvareindustrien skriver i en fælles erklæring, at de nye toldsatser vil »straffe amerikanske familier,« og at »præsidenten har brudt sit løfte.«

Republikaneren Orrin Hatch, der er formand for Senatets finansudvalg, kalder de nye toldsatser mod Kina »skødesløse.«

Optrapningen skyldes, at forhandlinger med Kina foreløbig har været ufrugtbare, siger Robert Lighthizer.

»I stedet for at imødekomme vores bekymringer har Kina indledt gengældelsesaktioner mod amerikanske varer. Det kan ikke retfærdiggøres,« siger Lighthizer.

Meldingen fra Det Hvide Hus har allerede fået konsekvenser i Asien.

Således er MSCI-indekset, der dækker bredt over aktier i Asien og stillehavsområdet, faldet med en procent onsdag morgen.

Det japanske Nikkei-indeks er faldet med to procent.

De nye toldsatser er den seneste udvikling i en efterhånden åben handelskrig mellem verdens to største økonomier.

I sidste uge implementerede USA told på 25 procent på importerede kinesiske varer til en værdi af 34 milliarder dollar.

Kina svarede omgående igen ved at indføre told på amerikanske varer til en tilsvarende værdi.

Præsident Donald Trump har sagt, at han måske i sidste ende vil indføre told mod importerede kinesiske varer for mere end 500 milliarder dollar.

Det svarer nogenlunde til værdien af alle kinesiske varer, der blev importeret til USA sidste år.

/ritzau/Reuters

Selvmordsbomber dræber 12 ved vælgermøde i Pakistan

12 mennesker blev tirsdag dræbt, da en selvmordsbomber angreb et vælgermøde i det nordvestlige Pakistan.

Blandt de dræbte var en kandidat til det kommende valg den 25. juli.

Mødet var arrangeret af det politiske parti ANP, der er modstandere af den militante bevægelse Taliban, i Peshawar.

Ud over de dræbte blev 50 såret under angrebet.

Foreløbig har ingen taget skylden for angrebet, der er den første alvorlige voldshandling forud for det kommende valg.

Video-optagelser fra stedet viser frivillige og politibetjente, der bærer de sårede til hospitalet efter eksplosionen.

Partiet ANP var også Talibans primære mål for angreb ved valget i 2013. Dengang blev partiets leder, Bashir Bilour, dræbt af en selvmordsbombe.

Ved tirsdagens angreb blev hans søn, Haroon Bilour, der stiller op til et provinsråd, dræbt.

Peshawar ligger i et område, der grænser op til Afghanistan, og som huser mange militante islamister.

Taliban-bevægelsen har i mere end et årti bekæmpet den pakistanske stat, hvilket har kostet titusindvis af mennesker livet.

Taleban ønsker, at det atombevæbnede Pakistan skal være en stat, der er styret under bevægelsens strengt islamistiske lov.

En række militære angreb mod Talibans højborge har lagt en dæmper på gruppens angrebslyst i regionen de seneste måneder.

I sidste måned blev Talibans leder i Pakistan, Mullah Fazlullah, dræbt i et amerikansk droneangreb.

Mullah Fazhullah havde taget skylden for de fleste angreb mod ANP ved valget i 2013.

Det pakistanske militær annoncerede tirsdag, at det vil udstationere 371.000 tropper for at sikre, at valget den 25. juli forløber fredeligt.

/ritzau/Reuters

Storbritannien optrapper indsatsen i Afghanistan

Den britiske regering vil sende yderligere 440 soldater til Afghanistan.

Dermed kommer briterne til at have 1100 soldater i landet.

Optrapningen sker efter en direkte forespørgsel fra USA's præsident, Donald Trump, oplyser Storbritanniens premierminister, Theresa May.

Soldaterne skal deltage i et Nato-ledet træningsprogram for afghanske styrker i kampen mod militante grupper som Taliban og Islamisk Stat.

»Ved at sende flere soldater til det Nato-ledede træningsprogram i Afghanistan understreger Storbritannien endnu engang, at når Nato ringer, så er Storbritannien blandt de første til at svare,« udtaler Theresa May.

Nyheden fra Storbritannien kommer, dagen før Natos topmøde i Bruxelles indledes. Her ventes præsident Trump at kritisere forsvarsalliancens medlemmer for ikke at bidrage nok.

Sidste år annoncerede Donald Trump, at USA vil sende flere tusinde soldater til Afghanistan. Senere har præsidenten anmodet Nato-alliancen om forstærkning.

»Nato er akkurat så vigtig i dag, som det altid har været, og vores forpligtelser over for Nato forbliver loyale. Alliancen kan fortsat regne med Storbritannien,« siger Theresa May.

Halvdelen af de britiske tropper ankommer til Afghanistan i august, mens resten udsendes til oktober.

Dermed lander tropperne, kort før afghanerne skal til stemmeurnerne under parlamentsvalget i oktober. Her forventes sikkerheden at blive skærpet.

I april blev 57 mennesker dræbt, da en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften foran en bygning, hvor mange afghanere var mødt op for at registrere deres stemmer.

Den amerikanskledede invasion i Afghanistan begyndte tilbage i 2001 som en reaktion på terrorangrebet 11. september i New York.

I dag - 17 år senere - vurderes krigen at have kostet USA mere end 1000 milliarder dollar. Flere end 2300 amerikanere og op mod 500 briter har mistet livet i Afghanistan.

/ritzau/Reuters