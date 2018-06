USA og Sydkorea aflyser storstilet militærøvelse i august

Seoul. USA og Sydkorea er blevet enige om at udskyde den fælles militærøvelse "Ulchi Freedom Guardian", der skulle have fundet sted i august.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En talsmand for Det Hvide Hus udtaler, at øvelsen er udskudt, "så længe Nordkorea handler i god tro".

Det var ventet, at de to lande ville udskyde den storstilede øvelse.

I sidste uge mødtes USA's præsident, Donald Trump, med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, for at diskutere atomnedrustning og en mulig fredsaftale. Her udtalte præsidenten, at han havde i sinde at "afslutte krigslegene" snarest muligt.

Sidste år deltog 17.500 amerikanske soldater og 50.000 soldater fra Sydkorea i øvelsen.

/ritzau/