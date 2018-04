USA og Storbritannien advarer: Ny russisk cyberoffensiv går bevidst efter infrastruktur i andre lande

USA og Storbritannien advarer mod russisk cyberoffensiv

USA og Storbritannien mener, at russisk støttede hackergrupper har indledt en offensiv.

De to lande advarer mod, at den russiske cyberoffensiv bevidst går efter at ramme computernetværk hos myndigheder, virksomheder og operatører af kritisk infrastruktur rundt om i verden.

Advarslen kommer på et fælles pressemøde mellem USA og Storbritannien.

Ifølge de to lande er den russiske cyberoffensiv begyndt i 2015 og kan eskalere til egentlige offensive angreb.

Det så man i 2017, hvor et cyberangreb med navnet "NotPetya" frigav en ondsindet computervirus, som lammede en stor del af Ukraines infrastruktur samt computere verden over, lyder det.

Allerede for to måneder siden anklagede USA og Storbritannien Rusland for at stå bag det angreb.

På pressekonferencen siger Det Hvide Hus' koordinator for cybersikkerhed, Rob Joyce, at USA er klar til at komme med et modsvar over for Rusland.

- Vi skubber tilbage, og vi skubber hårdt tilbage, siger han ifølge The Guardian.

Han understreger, at de to landes udmelding intet har at gøre med fredagens angreb i Syrien, som USA, Storbritannien og Frankrig sammen gennemførte.

Ifølge ham har USA og Storbritannien efterforsket den påståede russiske cyberoffensiv i månedsvis.

En talsmand for den britiske regering siger, at "dette er endnu et eksempel på Ruslands ringeagt for internationale normer".

- Denne gang gennem cyberspionage og aggressioner med det formål at forstyrre regeringer og destabilisere virksomheder, siger talsmanden.

Der gives på pressemødet ikke navne på ofre for cyberangreb eller yderligere detaljer om de påståede angrebs betydning.

Styret i Moskva har tidligere afvist beskyldninger om, at det stod bag cyberangreb mod USA og andre lande.

Syriske militærkilder afviser medierapporter om missilangreb

Der er modstridende meldinger om et muligt missilangreb mod militære luftbaser i Syrien sent mandag aften.

Kilder i det syriske militær afviser natten til tirsdag oplysninger i statskontrollerede medier om et missilangreb mod luftbasen Shayrat i Homs-provinsen. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Men ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er der hørt kraftige eksplosioner nær både Shayrat-basen samt nær to andre luftbaser i nærheden af Damaskus, skriver AFP.

Lederen af overvågningsgruppen, Rami Abdel Rahman, siger, at ingen af luftbaserne er ramt af missiler.

Både Syriens statslige tv-station og nyhedsbureauet Sana bragte ifølge Reuters nyheden om et missilangreb mod en militær lufthavn i Homs sent mandag aften.

Ifølge Sana lykkedes det syrisk militær at skyde missilerne ned.

En talsmand for Pentagon oplyste kort efter de første meldinger i medierne om angrebet, at "der er ikke nogen amerikansk militæraktivitet i det område på dette tidspunkt. Vi har ikke yderligere oplysninger".

Luftbasen i Shayrat var i 2017 mål for et amerikansk angreb med krydsermissiler som reaktion på et kemisk angreb, som dræbte mindst 70 personer, mod den oprørskontrollerede by Khan Sheikhoun.

Israel melder også pas i forhold til mandagens påståede angreb.

- Jeg er ikke bekendt med sådan en hændelse, siger en talsmand for det israelske militær til AFP.

Natten til lørdag dansk tid gennemførte USA, Frankrig og Storbritannien et koordineret angreb mod flere mål i Syrien.

Luftangrebet ramte blandt andet et laboratorium i Damaskus og militærbaser. Angrebets mål var steder, der skulle huse kemiske våben.

Aktionen var et svar på forrige weekends formodede kemiske angreb i den syriske by Douma. Det vestlige samfund mener, at det syriske styre stod bag angrebet i Douma.

Millioner af nye kunder strømmer til Netflix

Den amerikanske streamingtjeneste Netflix investerer milliarder i at producere sine egne serier og dokumentarprogrammer, og forretningsmodellen bliver ved med at tiltrække nye kunder.

Det viser selskabets kvartalsregnskab, som er offentliggjort mandag aften dansk tid.

I første kvartal fik Netflix 7,4 millioner nye abonnenter. Heraf var næsten 5,5 millioner fra andre lande end USA. Begge tal overgår forventningerne hos de analytikere, der følger det børsnoterede selskab.

Læs også S: Internationale mediegiganter kan bidrage med millioner til dansk public service

På Wall Street var forventningen, at Netflix fra januar til marts havde fået 6,5 millioner nye kunder.

Ved udgangen af marts havde selskabet i alt 125 millioner abonnenter.

Omsætningen og indtjeningen gik også markant frem i kvartalet.

Indtægterne steg til 3,7 milliarder dollar. Det er 40 procent mere end i samme kvartal året før og den største omsætningsfremgang i selskabets historie.

Ud over den store tilgang af nye seere er en forhøjelse af gennemsnitsprisen for et abonnement på 14 procent med til at øge indtægterne.

Overskuddet efter skat steg til 290,1 millioner dollar fra 178,2 millioner året før.

Netflix, der er til stede i stort set samtlige lande, vil i 2018 bruge otte milliarder dollar på at producere nye serier og film.

I det seneste kvartal satte Netflix ny rekord, da det månedligt udbød 483 timers egenproducerede programmer. Det er 85 procent mere end for et år siden.

Det nye udbud omfattede blandt andet science fiction-serien "Altered Carbon" og actiondramaet "Jessica Jones".

Efter offentliggørelsen af regnskabet stiger kursen på Netflix-aktier med cirka seks procent på Wall Street. Hidtil i år er aktien dermed steget 65 procent.

