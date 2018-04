USA og Storbritannien advarer mod russisk cyberoffensiv

USA og Storbritannien advarer mod en russisk cyberoffensiv.

Ifølge de to lande går russisk støttede hackergrupper bevidst efter at ramme politiske og myndigheders kontorer, virksomheder og operatører af kritisk infrastruktur. Der skriver nyhedsbureauet Reuters.

Advarslen kommer på et fælles pressemøde mellem USA og Storbritannien.

Ifølge de to lande er den russiske cyberoffensiv begyndt i 2015 og kan eskalere til egentlige offensive angreb.

Det så man i 2017, hvor et cyberangreb med navnet "NotPetya" frigav en ondsindet computervirus og ramte en stor del af Ukraines infrastruktur samt computere verden over, lyder det.

Allerede for to måneder siden anklagede USA og Storbritannien Rusland for at stå bag det angreb.

På pressekonferencen siger Det Hvide Hus' koordinater for cybersikkerhed, Rob Joyce, at USA er klar til at tage flere forskellige handlinger i brug over for Rusland.

- Vi skubber tilbage, og vi skubber hårdt tilbage, siger han ifølge The Guardian.

Han understreger, at de to landes udmelding, intet har at gøre med fredagens angreb i Syrien. Ifølge ham har USA og Storbritannien efterforsket den påståede russiske cyberoffensiv i månedsvis.

Der gives på pressemødet ikke navne på ofre for cyberangreb eller yderlige detaljer om de påståede angrebs betydning.

/ritzau/