USA og Nordkorea er uenige om forhandling

USA og Nordkorea ser diametralt modsat på de seneste dages forhandlinger i hovedstaden Pyongyang.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, siger, at hans besøg i Nordkorea har været »meget produktivt«.

»Det gælder komplicerede spørgsmål. Men vi gør fremskridt på næsten alle centrale spørgsmål. På visse områder meget store fremskridt, mens der på andre mangler arbejde,« siger Pompeo.

Han har lørdag afsluttet sit besøg i Pyongyang uden at have mødt landets leder, Kim Jong-un.

Derimod kalder Nordkorea forhandlingerne med Pompeo »beklagelige«. Nordkorea beskylder USA for ensidigt at prøve at presse dem til at opgive landets atomraketter.

Udtalelsen kommer fra en unavngiven talsmand fra Nordkoreas udenrigsministerium. Den kommer, få timer efter at Pompeo afsluttede forhandlingerne med Kim Yong-chol.

Udtalelsen fra Nordkorea siger, at USA forrådte ånden fra det nylige topmøde i Singapore mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

USA og Nordkorea har oprettet arbejdsgrupper, som skal håndtere de forskellige praktiske spørgsmål omkring nedrustning, påpeger talskvinde Heather Nauert i Pompeos ministerium.

Pompeo, som er fløjet til Tokyo efter Nordkorea, har haft møder med den højtplacerede nordkoreanske politiker Kim Yong-chol i hovedstaden, Pyongyang.

Mødet er det første på højt niveau, siden Trump mødtes med den nordkoreanske leder 12. juni.

Kim Yong-chol spillede en nøglerolle sammen med Pompeo for at arrangere Trumps møde med Kim i Singapore.

Pompeo siger, at nye møder er aftalt den 12. juli. De skal dreje sig om udlevering af jordiske rester af amerikanske soldater, som faldt under Koreakrigen fra 1950 til 1953.

/ritzau/Reuters