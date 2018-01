USA og Kina afventer ny situation på Koreahalvøen

Hvis forhandlingerne mellem Nord- og Sydkorea ikke bidrager til, at nordkoreanerne opgiver atomprogrammet, vil USA ikke vil deltage. Det siger amerikanske embedsmænd.

»Nordkorea er måske ved at forsøge at drive en kile ind,« siger en talskvinde for USA's udenrigsministerium.

Ifølge Kina vil der være muligheder for forhandlinger i forbindelse med Nordkoreas eventuelle deltagelse i vinter-OL i Sydkorea i februar.

»Det er Kinas håb, at parterne vil mødes på halvvejen,« hedder det.

Det kinesiske udenrigsministeriums talsmand, Geng Shuang, siger til journalister, at det er håbet, at» alle de involverede parter vil gribe den«

I en kommentar til Trumps retorik siger Geng, at Kina opfordrer alle til at udvise »tilbageholdenhed«.

Nordkorea genåbnede tidligere onsdag en længe lukket grænsehotline til Sydkorea. Det var, få timer efter at præsident Donald Trump på Twitter havde skrevet, at USA's »atomknap« er større end nordkoreanernes.

Den nordkoreanske beslutning om at åbne grænsetelefonen i grænsebyen Panmunjom kommer, efter at Kim Jong-un i sit nytårsbudskab nævnte muligheden for at indlede forhandlinger med Sydkorea.

Det er for at skabe et bedre forhold mellem de to nabolande.

Ved åbningen af telefonen var repræsentanter for begge lande til stede ved grænsen. Der blev gennemført en samtale på omkring 20 minutter. Indholdet af den er ikke blevet offentliggjort i Seoul.

Kim Jong-un foreslog i den årlige nytårstale, at Nordkorea og Sydkorea skulle mødes snarest for at forhandle om, hvorvidt Nordkorea skal sende en OL-delegation til landet.

Han talte om muligheden for, at hans land kan deltage i næste måneds vinter-OL i Sydkorea.

»Vinter-OL bliver en god mulighed for at fremvise de koreanske nationers status. Vi ønsker oprigtigt, at begivenheden bliver en succes,« lød det.