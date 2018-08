USA og Canada tæt på ny handelsaftale

USA og Canada er tæt på at kunne afslutte en ny handelsaftale, sagde både præsident Donald Trump og premierminister Justin Trudeau onsdag aften i deres hidtil mest optimistiske kommentarer til de årelange forhandlinger.

»Vi har givet det til fredag, og jeg tror, vi er på rette spor,« sagde Donald Trump i Det Hvide Hus. »Jeg tror, Canada er meget ivrig efter at indgå en aftale.«

»Vi anerkender, at er en en mulighed for at nå i land fredag. Men det er stadig kun en mulighed, for det afhænger af, om det i sidste ende vil være en god aftale for Canada og canadierne,« sagde Trudeau, der var på besøg i Kapuskasing i det nordlige Ontario.

Ingen af de to statsledere har hidtil antydet, at en aftale var nært forestående. Den nye udvikling følger blot to dage efter, at Trump annoncerede et gennembrud i de særskilte forhandlinger med Mexico - og indirekte truede med at efterlade Canada uden for en samlet aftale.

Den afsluttende fase af forhandlingerne begyndte tirsdag i Washington og fortsatte til ud på natten. Onsdag ankom Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, til Washington. Og nu er man tilsyneladende kommet så langt, at Det Hvide Hus vil underrette Kongressen om planerne for at indgå i en ny frihandelsaftale fredag. Det giver de krævede 90 dages behandlingstid, så en NAFTA 2.0 kan blive underskrevet den 1. december, når Mexico tager sin nye præsident i ed.

Synkebevægelser

De kritiske punkter under forhandlingerne har været Canadas regulerede marked for mejeriprodukter og ikke mindst det såkaldte Kapitel 19 i den hidtidige frihandelsaftale, som udstikker retningslinjerne for en række komplicerede toldregler og antidumping-tiltag.

»De har været meget hårde med hensyn til Kapitel 19. Men de er klar over, at det udgør en rød linje for os,« siger en canadisk embedsmand til avisen The Toronto Star.

»Så på et vist tidspunkt skal de have den samme diskussion internt - altså om 19 og de kulturelle undtagelser - og så må de beslutte, om de er i stand til at synke hårdt og indgå en aftale. Og det samme bliver vi nødt til at gøre med mejeriprodukterne.«

Meget tyder på, at begge parter er indstillet på at synke hårdt. For premierminister Trudeau har i dag afsat tid til en telefonkonference med de politiske ledere af Canadas provinser, hvor man skal diskutere forhandlingernes resultater.