USA og Canada sætter Nafta-forhandlinger på pause

Washington. Forhandlingerne om en ny frihandelsaftale mellem USA og Canada endte fredag amerikansk tid uden resultat.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Amerikanske embedsmænd oplyser, at de vil genoptage forhandlingerne i næste uge.

I mellemtiden vil USA fokusere på den handelsaftale, som landet blev enig med Mexico om tidligere på ugen.

Det er endnu uvist, hvad det kommer til at betyde, at Canada og USA ikke fredag kunne blive enige om rammerne for en ny nordamerikansk frihandelsaftale (Nafta).

Nafta har siden 1994 været en trilateral aftale mellem USA, Mexico og Canada.

Det Hvide Hus havde sat fredag som deadline, da det ville give Kongressen de nødvendige 90 dage, der kræves for at implementere en ny handelsaftale, inden Mexicos nye præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, indtager embedet 1. december.

Efter fire dage er det tilsyneladende stadig de samme knaster, der trækker forhandlingerne mellem USA og Canada i langdrag.

USA kræver blandt andet større adgang til Canadas lukkede marked for mejeriprodukter.

Derudover vil USA have forlænget patentbeskyttelsen for medicinprodukter.

Særligt Canadas mejeriprodukter har været et følsomt emne i forhandlingerne, og premierminister Justin Trudeau har afvist at give sig på netop dette punkt.

Ikke desto mindre mener Canadas forhandler, udenrigsminister Chrystia Freeland, at en aftale er inden for rækkevidde.

- Med velvilje og fleksibilitet skal vi nok nå i mål, siger hun.

Hun understreger ved samme lejlighed, at Canada ikke er under samme pres som USA for at nå frem til en aftale hurtigt.

- For Canada er fokus på at få en god aftale, og så snart vi har en god aftale, så er vi færdige, siger hun ifølge BBC.

USA's præsident Donald Trump underrettede fredag Kongressen om, at han vil underskrive en aftale med Mexico inden for 90 dage.

Han sagde tidligere på ugen, at han er klar til at udelukke Canada fra den trilaterale Nafta-aftale.

Det er dog uvist, om Kongressen vil godkende en aftale, der ikke omfatter Canada.

USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, sagde fredag, at han forventer, parterne vil nå frem til en aftale inden for kort tid.

