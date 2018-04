USA og allierede angriber Syrien som gengæld for formodet kemisk angreb

USA, Storbritannien og Frankrig satte natten til lørdag kl. 4 lokal tid i Syrien et koordineret angreb ind for - som præsident Donald Trump havde lovet - at straffe præsident Bashar al-Assad efter et formodet kemisk angreb sidste lørdag, der kostede over 40 livet.

På et pressemøde kl. 21 fredag aften amerikansk tid sagde Trump, at briterne og franskmændene var gået sammen med USA for at angribe Assads Syrien.

Kort efter gik bombardementet i gang. Ifølge USAs forsvarsminister James Mattis er et kemisk lager, et forskningscenter og en militær post ramt.

Tidligere fredag hævdede Rusland, at Storbritannien i virkeligheden havde medvirket til det kemiske angreb sidste lørdag.

Karen Pierce, Storbritanniens FN-ambassadør, kaldte ifølge New York Times beskyldningen for »bizar« og en »åbenlys løgn«.

Såvel de amerikanske, britiske og franske undersøgelser viser, at Assads styrker stod bag giftangrebet.

I sin tale fredag aften fastslog Trump det som et faktum, at Assad stod bag det kemiske angreb mod sin egen befolkning sidste lørdag og kaldte ham for et »monster«.

»Det er ikke en mands handlinger. Det er forbrydelser begået af et monster,« sagde Trump.

Han sagde, at det koordinerede »præcisionsangreb« havde til mål at afskrække Assad fra at producere, sprede og bruge kemiske våben. Og at sikre dette mål er »afgørende« for USA's nationale sikkerhed.

»Vi er parat til at opretholde dette svar, indtil det syriske regime stopper brugen af forbudte kemiske stoffer,« sagde Trump.

I forbindelse med et møde i FNs Sikkerhedsråd angreb USA's FN-ambassadør, Nikki R. Haley, den syriske regering for at have brugt kemiske våben mindst 50 gange, siden borgerkrigen brød ud i 2011.

»Dette angreb burde ikke overraske nogen,« sagde Theresa May, den britiske premierminister, på sit eget pressemøde kort efter Donald Trumps.

»Der er ikke noget praktisk alternativ til brugen af magt i forhold til at nedbryde og afskrække det syriske regime fra brugen af kemiske våben,« tilføjede hun.

Den franske præsident Emmanuel Macron meddelte i en erklæring, at Frankrigs »røde linje« blev overtrådt ved sidste weekends gasangreb.

Det statslige russiske nyhedsbureau rapporterede tidligere fredag, at russiske krigsskibe holdt nøje øje med amerikanske i det østlige Middelhav, hvorfra missilangrebet blev sat ind.

Med angrebet er det anden gang på et år, at Donald Trump har lanceret et gengældelsesangreb mod Assads regime.

I april 2017 gav han grønt lys til et angreb med 59 tomahawk missiler fra amerikanske krigsskibe i Middelhavet.

En syrisk flybase, der var blevet brugt til at lanceret angreb med kemiske våben, blev dengang tilintetgjort.

På den måde viste Donald Trump at brugen af kemiske våben for ham var en »rød linje«, sådan som hans forgænger, Barack Obama, havde udråbt det til at være - dog uden at iværksætte et gengældelsesangreb, da et giftgasangreb udfoldede sig.

USAs forsvarsminister James Mattis siger, at USA og dets allierede natten til lørdag har brugt dobbelt så mange våben som ved sidste års angreb.

Før Donald Trump blev præsident, argumenterede han indædt for, at USA ikke havde noget at gøre i Syrien, og så sent som i sidste uge sagde han, at det var tid for USA til at trække sig ud af Syrien. Trump finder, at USAs mission er fuldført med nedkæmpelsen af Islamisk Stat (IS).

Men så kom giftangrebet i lørdags, der ifølge militære analytikere kan vende op og ned på USAs engagement og truer med at trække amerikanerne dybt ind i krigen.

Som Washington Post påpeger, så er der nu en risiko for en farlig optrapning af konflikten med Rusland, der sendte sit militær til Syrien i 2015 for at støtte Assad. Og lige siden har Rusland brugt borgerkrigen til at teste sine nyeste og mest sofistikerede våben.

I dag er Rusland Bashar al-Assads stærkeste allierede i krigen, og Rusland har udstationeret tusindvis af tropper, militære rådgivere og luftforsvarssystemer i Syrien.

Vladimir Putin, den russiske præsident, ringede fredag til den franske præsident Emmanuel Macron for at advare ham mod et angreb i Syrien. Og russiske medier har advaret mod udbrud af Tredje Verdenskrig, hvis Trump og hans allierede gjorde alvor af et angreb.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.