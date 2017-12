USA lykkes med at skære 285 millioner dollar i FN's budget

New York. Den amerikanske regering oplyser, at FN's budget for 2018-2019 bliver skåret med 285 millioner dollar. USA betragter det slankere FN-budget som en sejr.

USA's FN-mission oplyser desuden, at den også ønsker at skære ned på FN's "administration og støttefunktioner".

Det står for nuværende ikke helt klart, hvor meget USA i alt vil skære ned på bidraget til FN. På samme måde er der heller ikke nogen oplysninger om, hvor meget mindre USA vil betale til FN.

Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, siger, at "ineffektiviteten og overforbruget" i FN er velkendt. Hun tilføjer, at hun "ikke vil lade det amerikanske folks generøsitet blive misbrugt".

Haley siger desuden, at FN-missionen er fornøjet med, at USA har fået forhandlet en nedskæring i FN's budget hjem.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har gentagne gange været på kant med FN.

Præsidenten har på det seneste fået øredøvende kritik fra FN-chefer og FN-organisationer for sin beslutning om at flytte den amerikanske ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Blandt andre har FN's generalsekretær, António Guterres, kritiseret Trumps beslutning om at flytte ambassaden.

Men kritikken går også den anden vej. Trump har tidligere kaldt FN for "spild af tid og penge".

- FN har et gigantisk potentiale. Den lever bare ikke op til sit potentiale, sagde Donald Trump i december 2016, inden han tiltrådte som præsident.

Trump-regeringen fjernede i april støtte til FN's arbejde med familieplanlægning i over 150 lande, og Trump har ofte sagt, at han ønsker, at USA betaler mindre til FN.

/ritzau/AP