USA lover Sydkorea at fastholde soldater i landet

Seoul. USA's forsvarsminister forsikrer Sydkorea om, at USA vil fastholde landets nuværende antal soldater på Den Koreanske Halvø.

USA har 28.500 soldater udstationeret i Sydkorea.

På et møde i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, siger USA's forsvarsminister, Jim Mattis, at venskabet mellem de to lande er lige så tæt som tidligere.

Forsikringen kommer, efter at USA for nylig har meddelt, at amerikanerne har aflyst en fælles militærøvelser med sydkoreanerne.

Det var et af løfterne, som den amerikanske præsident, Donald Trump, gav, da han tidligere på måneden holdt et historisk topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Mattis er torsdag på vej mod Kina, og på vejen mødes han med sin sydkoreanske kollega i Seoul.

/ritzau/AP