USA: Kina har iværksat super-aggressiv hvervekampagne på LinkedIn

Kina har iværksat en »super-aggressiv« hvervekampagne på det faglige og sociale netværkssite LinkedIn for at rekruttere amerikanere som spioner. Det siger en amerikansk efterretningsleder til Reuters.

Kina går målrettet efter eksperter, som har indblik i videnskaber og avancerede it-industrier - blandt andet atomenergi, supercomputere, nanoteknologi, stealth-teknologi og avanceret miljøteknologi, siger amerikanske efterretningsfolk.

LinkedIn oplyser til Reuters, at det samarbejder med de amerikanske myndigheder om at få "identificeret" de pågældende aktiviteter for at få dem stoppet.

Efterretningschef William Evanina har appelleret til LinkedIn om at lukke falske konti, der er knyttet til kinesiske spioner.

Evanina, der er ansvarlig for NCSC, som vurderer og bekæmper trusler mod USA fra udenlandsk spionage, siger, at Kina under kampagnen har taget kontakt til tusindvis af medlemmer af LinkedIn.

Men han afviser at oplyse, hvor mange falske konti amerikanske efterretningsfolk har afsløret.

»Jeg så for nylig, at Twitter har annulleret millioner af falske konti, og vi vil måske bede LinkedIn om også at gå den vej,« siger han.

Kinas udenrigsministerium afviser de beskyldninger, som Evanina fremsætter.

»Vi har ikke set, hvilke beviser de relevante amerikanske myndigheder har. Det, som de siger, er det rene nonsens,« siger ministeriet.

/ritzau/Reuters