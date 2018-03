USA: Iran hacker universiteter i hele verden - også i Danmark

Trump-administrationen anlagde fredag sag mod ni iranere og en iransk virksomhed for at have forsøgt på vegne af den iranske regering at hacke hundredvis af amerikanske og internationale universiteter, snesevis af selskaber samt dele af den amerikanske regering.

Ved hackerangrebet blev der stjålet akademiske data, der fyldte over 31 terabytes fra 144 universiteter i USA og fra 176 universiteter i 21 andre lande. Også Danmark er nævnt. Det fremgår af anklageskriftet.

Det amerikanske finansministerium skriver på dets hjemmeside, at det indfører sanktioner mod de anklagede og mod instituttet Mabna, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mabna er ifølge de amerikanske myndigheder et selskab, som skal hjælpe iranske forskningsorganer til at stjæle informationer.

»De anklagede er nu på flugt fra myndighederne,« siger den amerikanske vicejustitsminister, Rod Rosenstein, som advarer om, at de kan blive udleveret fra over 100 lande, hvis de forlader Iran.

Det er fjerde gang inden for få måneder, at USA har beskyldt en udenlandsk regering for at stå bag et større hackerangreb.

Angrebene har på globalt plan omfattet e-mailkonti fra over 100.000 lærere på universiteter og højere læreanstalter. Omkring 8000 af de berørte er blevet kompromitteret som følge af sagen, skriver det amerikanske justitsministerium.

De amerikanske myndigheder beskriver sagen som en af de største statsstyrede hackerangreb nogensinde.

Trumps regering indførte tidligere på måneden flere sanktioner mod en række navngivne russere, virksomheder og organer - blandt andet det russiske agentur for internetresearch.

13 af i alt 19 sanktionsramte russere er tiltalt af den særlige efterforsker Robert Mueller, som er ved at undersøge russiske statsborgeres indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

/ritzau/