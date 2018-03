USA forfatter skudsikker Syrien-resolution til sikkerhedsråd

En resolution om våbenhvile i Syrien, der blev vedtaget i FN's Sikkerhedsråd 24. februar, har ikke haft den ønskede effekt.

Derfor har USA forfattet et udkast til en ny resolution for det krigshærgede lande.

»Vi har forfattet et udkast til en våbenhvileresolution, som ikke giver mulighed for at slippe uden om,« siger USA's FN-ambassadør, Nikki Haley.

Resolutionen, der blev enstemmigt vedtaget i FN's Sikkerhedsråd for to uger siden, har slået fejl, mener Haley.

Haley påpeger, at resolutionen fra 24. februar efterlod smuthuller for »Iran, Rusland og den syriske præsident, Bashar al-Assad«.

Læs også »Mens diktatoren Assad bruger bomber og giftgas«: Tyske AfD-politikere på besøg hos regimet i Syrien

I løbet af blot en uge i februar blev adskillige hundrede mennesker dræbt i den syriske by Ghouta, der er en forstad til Syriens hovedstad, Damaskus.

Det fik flere medlemmer af Sikkerhedsrådet til hurtigt at samles om en resolution, der krævede 30 dages våbenhvile i Syrien.

Efter et par udsættelser af afstemningen om resolutionen blev medlemmerne enige om at stemme for, men den har ikke fungeret i praksis.

Kamphandlingerne fortsatte i Ghouta, da resolutionen var trådt i kraft.

Læs også Røde Kors må udskyde nødhjælp til Østghouta

/ritzau/AFP