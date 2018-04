USA er håbefuld omkring drøftelser mellem Kim og Moon

Washington. USA er håbefuld omkring fredagens topmøde mellem den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

Amerikanerne har således tiltro til, at de to koreanske ledere vil gøre fremskridt i retning mod at opnå fred og velstand på den koreanske halvø.

Det skriver Det Hvide Hus i en erklæring, efter at Kim og Moon har indledt deres møde.

- USA sætter pris på den tætte koordinering med vores allierede Sydkorea og ser frem til at fortsætte vores solide samtaler som forberedelse på det planlagte møde mellem præsident Donald J. Trump og Kim Jong-un i de kommende uger, står der i erklæringen.

Det var et historisk øjeblik, da Kim Jong-un fredag formiddag lokal tid krydsede grænselinjen i den demilitariserede zone mellem Nordkorea og Sydkorea.

På den anden side ventede Moon Jae-in med en udstrakt hånd. De to ledere hilste på hinanden og udvekslede et par ord, før Kim tog skridtet over linjen.

Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder møder en sydkoreansk præsident uden for Nordkorea.

På mødet mellem de to ledere vil muligheden for varig fred mellem Syd- og Nordkorea formentlig blive drøftet. Det samme vil muligheden for, at Nordkorea indstiller sine forsøg med atomvåben og langtrækkende raketter.

Donald Trump ventes i slutningen af maj eller begyndelsen af juni at mødes med Kim Jong-un.

Mødet mellem de to er blevet aktuelt, efter at Nordkorea sidste år gennemførte forsøg med både atomvåben og langtrækkende raketter.

USA pressede FN's Sikkerhedsråd til flere sanktioner mod regimet, og der fulgte en række gensidige trusler om krig.

Nu har piben dog fået en anden lyd. Tirsdag kaldte Trump således Kim en "mand af ære".

/ritzau/Reuters