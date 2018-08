USA dropper nødhjælp for millioner til palæstinensere

Washington. USA skærer mere end 200 millioner dollar i nødhjælp til palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza.

Det har det amerikanske udenrigsministerium besluttet efter "direkte anvisning" fra præsident Donald Trump.

Det får den palæstinensiske udsendte i USA, Husam Zomlot, til at anklage Trump-administrationen for at modarbejde fred i Israel-Palæstina-konflikten.

De penge, der tidligere er blevet sendt til Vestbredden og Gaza, vil "nu blive sendt til højere prioriterede projekter andre steder", siger en embedsmand fra det amerikanske udenrigsministerium.

Beslutningen er blevet truffet efter en gennemgang af nødhjælpsprogrammet i de palæstinensiske områder.

Beslutningen "tager højde for de udfordringer, som det internationale samfund står over for i forhold til at levere nødhjælp i Gaza. Her sætter Hamas' kontrol indbyggernes liv i fare og forværrer en allerede alvorlig humanitær og økonomisk situation", siger embedsmanden.

I januar besluttede USA ligeledes at skære drastisk i landets bidrag til FN-programmet UNRWA, som hjælper palæstinensiske flygtninge.

Og relationen mellem Trump-administrationen og palæstinenserne blev endnu engang forværret, da Trump besluttede at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

- Denne administration ødelægger USA's visioner og engagement i Palæstina gennem årtier, siger Husam Zomlot.

- Efter Jerusalem og UNRWA er dette blot endnu en bekræftelse på, at USA dropper sin støtte til tostatsløsningen og i stedet fuldstændig omfavner Netanyahus (den israelske premierminister, red.) agenda imod fred, tilføjer han.

USA's beslutning om at skære i nødhjælpen til palæstinenserne kommer midt i en igangværende humanitær krise i Gaza, hvor der siden marts har været talrige voldsomme sammenstød.

Mindst 171 palæstinensere har mistet livet under urolighederne.

/ritzau/AFP