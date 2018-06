USA dræber lederen af pakistansk Taliban i droneangreb

USA har med en militærdrone dræbt Mullah Fazlullah, leder af Taliban i Pakistan, siger en klanleder i den afghanske provins Kunar.

»Fem personer og blandt dem Mullah Fazlullah blev dræbt 13. juni klokken 22,« siger klanlederen Jahan Sardar til det tyske nyhedsbureau dpa.

Også et andet medlem af pakistansk Taliban blev ifølge Sardar dræbt i angrebet, som blev udført med drone.

En talsmand i Afghanistans forsvarsministerium bekræfter oplysningen med henvisning til "amerikanske kilder".

De amerikanske styrker i Afghanistan vil dog ikke bekræfte, at Fazlullah er dræbt.

En talsmand siger blot, at "en højtstående leder af en officielt udpeget terrororganisation" var mål for et droneangreb i Kunar onsdag.

Mullah Fazlullah blev valgt som leder af Taliban i Pakistan i 2013, efter at Hakimullah Mehsud, hans forgænger, var blevet dræbt i et droneangreb.

Mehsud havde beordret et angreb på den unge nobelpristager Malala Yousafzai i 2012. Som skolepige kæmpede Yousafzai for pigers og kvinders rettigheder, og hun blev i 2012 skudt i hovedet af Taliban-folk.

Mullah Fazlullah har været eftersøgt længe. USA har udlovet en dusør på fem millioner dollar for informationer, der kan føre til, at man finder ham.

Politikere og militærledere i Pakistan har krævet, at Afghanistan og internationale styrker strammer grebet om Fazlullahs gruppe. Medlemmerne menes at have base i Afghanistan.

/ritzau/dpa