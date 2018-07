USA annoncerer told for yderligere 200 milliarder mod Kina

Washington. USA har tilsyneladende ingen intentioner om at stoppe handelskrigen med Kina.

Således vil Trump-administrationen nu indføre told for yderligere 200 milliarder dollar på en række kinesiske varer.

Det oplyser USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, natten til onsdag dansk tid. De nye toldsatser vil dog først blive implementeret om to måneder, tilføjer Lighthizer.

I den periode vil interessegrupper og brancheorganisationer have mulighed for at kommentere listen over kinesiske varer, der pålægges de nye toldsatser.

Meldingen fra Det Hvide Hus får ikke nogen varm velkomst hos USA's handelslobby.

Repræsentanter fra detailvareindustrien skriver i en fælles erklæring, at de nye toldsatser vil "straffe amerikanske familier", og at "præsidenten har brudt sit løfte".

Optrapningen skyldes, at forhandlinger med Kina foreløbig har været ufrugtbare, siger Robert Ligththizer.

/ritzau/Reuters