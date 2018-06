USA anholder veteran fra hæren for spionage

En veteran fra den amerikanske hær er blevet anholdt og sigtet for forsøg på spionage ved en domstol i Seattle, meddelte det amerikanske justitsministerium sent mandag dansk tid. Der er tilsyneladende tale om endnu et eksempel på FBIs muldvarpejagt efter folk, som spionere for Kina.

Justitsministeriet meddelte, at man lørdag anholdte Ron Rockwell Hansen fra Syracuse, Utah, lige inden han gik ind i Seattle-Tacoma lufthavn for at stige om bord på et fly til Kina. Hvis han dømmes, risikerer Hansen op til livsvarigt fængsel.

»Hans påståede handlinger er et forræderi mod nationens sikkerhed og det amerikanske folk, og det er samtidig en krænkelse af hans tidligere kolleger i efterretningstjenesten,« skrev jurist i Rigsadvokaturet John Demers i en udtalelse, som blev lagt ud på justitsministeriets hjemmeside.

Anklagerne mod Hansen følger blot en måned efter, at en tidligere CIA-officer blev anklaget og dømt på en anklage om at have hjulpet Beijing med at optrævle et spionnetværk i Kina.

Tilbage i januar blev den 53-årige officer, Jerry Chun Shing Lee, anholdt i Kennedy International Airport i New York som kulminationen på en intens jagt på mulvarpe, som begyndte i 2012, da CIA i nogen tid havde minstet informanter i Kina.

I den aktuelle sag er Hansen også anklaget for at »optræde som en uregistreret, udenlandsk agent for Kina, for at smugle store mængder valuta, tilrettelægge økonomiske transaktioner og smugle varer ud af USA,« hed det i udtalelsen fra justitsministeriet.

H-11 Digital Forensics, et selskab i Salt Lake City, hvor Ron Rockwell Hansen angiveligt var ansat, svarede ikke på henvendelser. Det sammme gjaldt for to andre virksomheder i samme by, NuveStack og American & Chinese Friendship Promotion Society.

Snakkesalig over for agenter

Ron Rockwell Hansen er en veteran fra hæren, der begyndte at arbejde som civil efterretningsofficer for den militære efterretningstjeneste i 2006, fremgår det af justitsministeriets udtalelse.

Hansen rejste regelmæssigt til Kina og stillede her de oplysninger, han havde samlet ved konferencer i militæret og efterretningsmiljøet, til rådighed for kinesiske kontakter, som var knyttet til landets efterretningstjeneste, hed det. Desuden blev det tilføjet, at Hansen siden maj 2013 har modtaget mindst 800.000 dollars - eller godt 5 millioner kroner - i »midler,som stammer fra Kina.«

I april skal Hansen have fortalt en hemmelig amerikansk agent, at Kina ville betale 200.000 dollars for det amerikanske militærs operationelle planer for en »potentiel militær intervention i Kina,« fremgik det. Tidligere havde han fortalt en anden agent, som ligeledes arbejdede undercover, at kineserne var interesseret i materiale om Nordkorea.

Ifølge justitsministeriet rådede Ron Rockwell Hansen på et tidspunkt over en lejlighed og et kontor i Beijing, og han arbejdede tæt sammen med et selskab i byen, som havde tætte forbindelser til den kinesiske efterretningstjeneste.

Oversættelse: Lars Rosenkvist