USA afviser at lette presset på Nordkorea før topmøde

Singapore. Sanktionerne mod Nordkorea vil blive opretholdt, indtil der er taget "verificerbare" skridt mod en afvikling af styrets atomvåbenprogram.

Det siger USA's forsvarsminister, Jim Mattis, på et møde i Singapore søndag.

Mødet med forsvarsministrene fra Japan og Sydkorea er en del af optakten til et kommende topmøde mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump.

Her betonede forsvarsministeren vigtigheden af, at FN's Sikkerhedsråd bevarer sanktionerne mod styret indtil videre.

- Vi vil først lette presset mod Nordkorea, når styret har taget verificerbare og uigenkaldelige skridt mod en atomafrustning, siger Jim Mattis.

- På dette tidspunkt er vi fast besluttet på at forstærke vores militære samarbejde mest muligt for at bevare freden, siger Jim Mattis.

Den sydkoreanske forsvarsminister, Song Young-moo, mener, at der er grund til at være "forsigtig optimist" forud for det historiske topmøde mellem Trump og Kim.

Jim Mattis har hidtil afholdt sig fra at kommentere mødet, der skal finde sted 12. juni. I stedet har han indtil søndag henvist til det amerikanske udenrigsministerium.

USA kræver, at Nordkorea hurtigt overdrager alle atomvåben og afvikler programmet. Til gengæld vil USA og FN lempe en række sanktioner mod styret.

Analytikere vurderer, at Nordkorea næppe vil afvikle atomprogrammet, medmindre USA garanterer, at det ikke vil forsøge at vælte regimet.

Jim Mattis forventer hårde forhandlinger med det nordkoreanske styre.

- Som forsvarsministre er vi nødt til at bevare et stærkt samarbejde, så vi kan lade vores diplomater arbejde ud fra et roligt udgangspunkt på dette kritiske tidspunkt, siger Jim Mattis på mødet med sine kolleger fra Japan og Sydkorea.

