Ungdoms-politiker taler dunder mod ny Merkel-Schulz-koalition

Kevin Kühnert lagde ikke fingrene imellem, da han som nykåret formand for Tysklands socialdemokratiske ungdom i november gik på talerstolen for at advare mod et socialdemokratisk knæfald for Angela Merkel.

»Vi er bolværket mod en stor koalition (regeringssamarbejde mellem socialdemokrater og konservative, red.). Står det til os, vil den ikke blive til noget,« sagde Kevin Kühnert til lyden af klapsalver fra de unge socialdemokrater.

Dengang var der næppe nogen i den socialdemokratiske partiledelse, der skelede synderligt til den offensive udmelding fra formanden for en traditionelt højrøstet politisk ungdomsorganisation. Men måske har partispidserne undervurderet Kevin Kühnert, der er i færd med at udvikle sig til en dunkende hovedpine for sin partiformand, Martin Schulz.

Som formand for Tysklands socialdemokratiske ungdomsorganisation, de såkaldte Jusos, er Kevin Kühnert nu draget i felten for at mobilisere modstanden mod partiledelsens aftale med Angela Merkel. Og modstanden vokser. I denne uge planlægger Kühnert at rejse Tyskland tyndt for at overbevise lokale partiforeninger om at vende ryggen til Martin Schulz.

Allerede i weekenden kunne Kühnert notere sig en snæver sejr, da socialdemokraterne i den lille delstat Sachsen-Anhalt med blot én stemmes flertal sagde »nej tak« til ledelsens ønske om at slå pjalterne sammen med Angela Merkel i en ny tysk regering.

Blå bog: Kevin Kühnert Født i juni 1989, godt fire måneder før Berlinmurens fald. I dag er han en af de mest fremtrædende kritiker af de tyske socialdemokraters beslutning om at søge regeringsdannelse med de konservative, CDU/CSU. I november blev han valgt til formand for Tysklands unge socialdemokrater, de såkaldte Jusos. Som nyslået Juso-formand tog Kühnert øjeblikkeligt initiativ til en underskriftsindsamling mod socialdemokratisk regeringsdeltagelse under Angela Merkel. På det tidspunkt lå han på linje med sin partiformand, Martin Schulz, der efter det pauvre socialdemokratiske valgresultat i september 2017 forsikrede skeptiske socialdemokrater om, at SPD ikke stod til rådighed som regeringspartner i endnu en udgave af den store koalition. Siden har Schulz skiftet holdning. Til daglig arbejder Kevin Kühnert som assistent hos et socialdemokratisk medlem af Berlins parlament. Selv sidder han i det lokale byråd for Tempelhof-Schöneberg. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ude over smertegrænsen

Det er ikke mindst slingrekursen, der irriterer Kevin Kühnert. Før valget sidste efterår erklærede Martin Schulz i utvetydige vendinger, at SPD ikke stod til rådighed som regeringspartner for Merkel. I fredags vendte den socialdemokratiske ledelse på en tallerken efter en uges forhandlinger med Angela Merkels kristendemokrater og CSU i Bayern.

Uden at virke overbevisende på hverken presse eller partimedlemmer har Schulz forsøgt at sælge det »fremragende resultat« til et skeptisk socialdemokratisk bagland. Kevin Kühnert ser beskrivelsen som decideret vildledende.

»Resultatet af sonderingerne overskrider tydeligt vores smertegrænse,« siger Kühnert, der indirekte beskylder Martin Schulz for at sælge ud af socialdemokratiske mærkesager. Ikke mindst når det gælder familiesammenføringer. Fremover skal højst 1.000 flygtninge om måneden kunne familiesammenføres til Tyskland.

Heller ikke når det gælder sundheds-, social og boligpolitik er Kühnert overbevist af sin egen partiledelse, som han anklager for at oversælge et i bedste fald middelmådigt forhandlingsresultat.

»Jeg ville have sat pris på, hvis de (partiledelsen, red.) ikke havde udsendt en jublende power point-præsentation og en hvidvasket pressemeddelelse, men i stedet havde været ærlige omkring, hvad der er lykkedes, og hvad der ikke er lykkedes,« siger Kühnert til tyske medier.

Syngende vælgerlussinger

Selv om Kühnert er en af de skarpeste kritikere af partiledelsen, er han langt fra den eneste socialdemokrat, der er forbeholden over for »den store koalition«.

I et forsøg på at vinde tilslutning fra tøvende partimedlemmer har flere højtplacerede socialdemokrater som eksempelvis venstrefløjssocialdemokraten og næstformanden Ralf Stegner antydet, at det kan blive nødvendigt at genforhandle fredagens aftale. Et budskab, der er blevet mødt med irritation af både topsocialdemokrater og de konservative partier.

I otte ud af de seneste 12 år har socialdemokraterne siddet i regering med Angela Merkels kristendemokrater og har oplevet betydelig vælgermæssig tilbagegang. Med fredagens aftale risikerer SPD ifølge Kühnert at løbe ind i endnu en syngende vælgerlussing.

Ender det med et nederlag for Schulz på søndagens partikongres i Bonn, vil det med al sandsynlighed være afslutningen på hans politiske karriere. Samtidig vil Angela Merkel stå uden regeringspartner og vil så være tvunget til at vælge mellem nyvalg og et forsøg på at danne en mindretalsregering. Begge scenarier vil udløse frygt og lede hos både Angela Merkel og Martin Schulz.

Det bekymrer dog ikke Kevin Kühnert.

»En afslutning på forhandlingerne om en stor koalition vil ikke automatisk føre til nyvalg. Så vil det være Angela Merkels tur, og hun har mulighed for at danne en mindretalsregering. Det vil være den ærligste af alle løsninger«, siger den socialdemokratiske ungdomsoprører.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland.