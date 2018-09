Ungarn vil lægge sag an mod anbefaling om EU-sag

Efter i sidste uge at have indkasseret et nederlag ved en afstemning i EU-Parlamentet vil Ungarns premierminister, Viktor Orbán, slå igen. Det siger hans stabschef ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ved afstemningen vedtog et flertal i EU-Parlamentet en opfordring til EU's medlemslande til at indlede en artikel 7-procedure mod Ungarn for overtrædelser af EU-værdier såsom retsprincipper.

Ifølge stabschefen vil Ungarn bede EU-Domstolene tage stilling til det spørgsmål. Det oplyser han mandag ifølge Reuters til Ungarns nyhedsbureau, MTI.

EU-traktatens artikel 7-procedure er også kendt som atombombe-paragraffen. Den kan ultimativt ende med at fratage Ungarns stemmeret.

Hvis Ungarns regering skal fratages stemmeretten, kræver det et enstemmigt krav fra medlemslandene. Det findes ikke. Polen har slået fast, at landet vil forsvare Ungarn.

En ungarsk EU-parlamentariker fra Orbáns parti ved navn József Szájer har ifølge netmediet Politico tidligere luftet tanker om at udfordre, hvorvidt afstemningen i parlamentet opnåede det nødvendige flertal.

Anken går på, at de personer, der ikke mødte op eller ikke stemte, ikke blev talt med i resultatet af afstemningen. Det gjorde det nemmere at opnå det to tredjedeles flertal, som var nødvendigt for at vedtage forslaget.

/ritzau/