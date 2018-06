Ungarn vedtager ny lov: Hjælp til asylansøgere kan give fængsel

Ungarn har ifølge AFP vedtaget en omstridt lov, som betyder, at personer eller organisationer, der hjælper migranter til at søge asyl, selv om disse ikke har krav på beskyttelse, risikerer op til ét års fængsel.

Loven, som premierminister Victor Orban og hans regering står bag, er en del af en større pakke, som regeringen kalder »Stop Soros«-lovene.

Lovpakken blev vedtaget med 160 stemmer mod 8 i parlamentet.

Det er en henvisning til den ungarskfødte milliardær og filantrop George Soros, som støtter en række liberale projekter. Soros har siden Jerntæppets fald arbejdet for at fremme åbne grænser i det østlige Europa.

Orban har anklaget Soros for at stå bag en række problemer i landet, herunder at en strøm af migranter søger mod Ungarn.

Soros, der er jøde, har sagt, at han vil flytte sin organisation for demokrati og retsstat, Open Society Foundation, væk fra Budapest. Den åbner i stedet i den tyske hovedstad, Berlin.

Orbans parti stempler ofte politiske modstandere som "Soros' kandidater".

»Regeringen fører en massiv anti-Soros mediekampagne. Den koster dusinvis af millioner euro, som hentes fra skatteborgernes penge.«

»Og regeringen oppisker antimuslimske holdninger og antisemitiske stemninger, der vækker mindelser om 1930'erne,« siger Soros på sin hjemmeside.

Orban og hans nationalkonservative Fidesz-parti er blevet opfordret til at opgive den omstridte lov af FN's Flygtningeorganisation. Den mener, at flygtninge og asylansøgere kan blive frataget vigtig hjælp.

»Det er et ny lavpunkt i en intensiveret undertrykkelse af civilsamfundet og af rettighedsgrupper. Vi gør, hvad vi kan for at bekæmpe det,« siger Amnesty International i Budapest.

/ritzau/AFP