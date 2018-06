Ung socialistisk latina sender chokbølger gennem Det Demokratiske Parti: Hvem i alverden er Alexandria Ocasio-Cortez?

Den 28-årige latina Alexandria Ocasio-Cortez' forbløffede ansigtsudtryk sagde alt, da hun på en skærm på valgnatten så, hvordan hun i det demokratiske primærvalg i New Yorks 14. distrikt førte over sit partis fjerde højest placerede i Repræsentanternes Hus, Joseph Crowly.

Hun kunne næsten ikke fatte det, og med sin sejr over den klassiske topdemokrat sendte hun også en chokbølge gennem Det Demokratiske Parti.

Ingen havde forudset, at en så ung socialistisk kandidat var den mindste trussel for den dobbelt så gamle Joseph Crowly, der har siddet i ti perioder i Kongressen og var kandidat til at tage over fra Nancy Pelosi som Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus.

Selv havde Alexandria Ocasio-Cortez tidligt på valgdagen i et tweet ironiseret over, at pressen end ikke gad navngive hende, sådan som CNN skriver i et portræt.

»En pige har ikke noget navn: Overskrifter fra Det Politiske Patriat,« skrev hun i sit tweet over et billede af en overskrift fra Daily News, som nævnte Crowlys navn, men ikke hendes.

A Girl Has No Name: Headlines from the Political Patriarchy pic.twitter.com/xohAiHSk3b — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) June 26, 2018

Nu er hendes navn dog pludselig på alles læber.

For hvem i alverden er Alexandria Ocasio-Cortez?

Som CNN også skriver, så begynder hendes egen fortælling i Bronx, New York, hvor hun er født og opvokset i en arbejderfamilie med rødder i Puerto Rico. Hun studerede på Boston Universitet og har arbejdet for senator Ted Kennedy.

Men efter hendes fars død i 2008 arbejdede hun også i lavtlønnede job i restauranter for at spæde til familiens økonomi, og indtil for et år siden arbejdede hun på en bar.

This photo is from Nov. 14, 2017. Alexandria Ocasio-Cortez, 28, was then working as a bartender.



Less than a year later, she defeated the likely next Speaker of the House, and will almost certainly be the youngest woman ever elected to Congress pic.twitter.com/JgHjdQWAF6 — Jeff Stein (@JStein_WaPo) June 27, 2018

Under præsidentvalgkampen i 2016 arbejdede hun som organisator for senator Bernie Sanders, og i 2017 lancerede hun så sin egen kampagne for at overtage Crowlys kandidatur.

Som New York Times påpeger i en leder syntes Crowly og hans kampagne at have begået samme fejl som Hillary Clinton under præsidentvalgkampen i 2016 - de var for arrogante og tog deres popularitet som en selvfølge og begik »hybris«.

Eksempelvis prioriterede Joseph Crowly ikke et valgmøde med Alexandria Ocasio-Cortez.

Med valget af Ocasio-Cortez som Demokraternes kandidat i New Yorks 14. distrikt har vælgerne sendt et signal til Det Demokratiske Partis etablerede garde, men også Det Republikanske Parti, forud for Midtvejsvalget, som New York Times skriver.

»Der er fyret op under den liberale base, der kommer til afstemningerne, og det er forbundet med stor risiko at ignorere den,« hedder det i lederen.

For få dage siden var Alexandria Ocasio-Cortez ved grænsen til Mexico en del af en protest mod tidens store indvandringsemne - splittelse af børn fra deres forældre ved grænsen - når familier bliver fanget ved forsøg på ulovlig indrejse. Joe Raedle/Getty Images/AFP

»Ocasio-Cortez' sejr er et levende tegn på et vagtskifte. Ud over at kræve en mere liberal indvandringslovgivning krævede hun Medicare (offentlig lægehjælp) til alle og en føderal jobgaranti. Hun talte også om boligkrisen i New York City, et problem der går lige ind med mange vælgere.«

Avisen skriver, at Det Demokratiske Partis lederskab ikke har formået at afspejle de ændringer, som bykvarterer som Queens og Bronx står for - at minoritetsgrupper her udgør majoriteten.

»Det var noget, Ocasio-Cortez var i stand til at udnytte flydende, og som en del af en ny generation af unge kastede hun sig over dette, uberørte liberale demokrater, der ikke længere vil vente på, at det bliver deres tur.«

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.