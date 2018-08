Ung mand mistænkt for bilbrande i Sverige er anholdt i Tyrkiet

Göteborg. En ung mand, som tirsdag blev begæret anholdt i forbindelse med de omfattende bilbrande i Vestsverige, er tilbageholdt ved grænsen til Tyrkiet.

Han er født i 1999 og vil formentlig senere onsdag blive fløjet tilbage til Sverige, oplyser politiet til Göteborg-Posten.

Op mod 100 biler udbrændte i Göteborg og flere byer langs det sydvestlige Sverige mandag aften.

Den mistænkte rejste tirsdag til Tyrkiet. Her blev han stoppet ved grænsen.

- Vi fik fandt ud af, at den her person havde begivet sig til Tyrkiet, og vi udfærdigede så en "no entry" til grænsepolitiet, som det lykkedes at pågribe personen på stedet.

- Det er forhåbningen, at han vil vende tilbage i løbet af dagen, og så skal svensk politi tage hånd om ham, siger Dan Windt, der er politichef i Göteborgs politidistrikt Syd.

Tirsdag blev en 16-årig og en 21-årig anholdt i Frölunda syd for Göteborg og sigtet for at have deltaget i bilbrandene.

Politiet tror, at der var tale om en aktion, der var koordineret på de sociale medier.

Afbrændingerne har fået stor bevågenhed i Sverige, hvor statsministeren har kommenteret på forbrydelserne, og kommentatorer har spekuleret på hændelsernes betydning for valgkampen, der for tiden er igang.

