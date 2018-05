Ukrainsk premierminister beskylder Rusland for journalistdrab

Ukraines premierminister, Volodymyr Hrojsman, er onsdag kommet med beskyldninger mod Rusland i forbindelse med drabet på den fremtrædende russiske journalist Arkadij Babtjenko.

»Jeg er overbevist om, at Ruslands totalitære maskine ikke har tilgivet hans ærlighed og principielle standpunkter,« skriver Volodymyr Hrojsman på Facebook ifølge BBC.

Rusland nægter at have noget med drabet på journalisten at gøre, og den russiske regering har fordømt angrebet og bedt Ukraine om at fortage en større efterforskning.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, har på en pressekonference onsdag kommenteret den ukrainske præsidents udfald på Facebook.

»Den ukrainske premierminister taler allerede om, hvordan drabet blev udført af den russiske efterretningstjeneste. En efterforskning er endnu ikke startet ... Denne måde at håndtere internationale anliggender på er meget trist,« siger ministeren.

Babtjenko var en af Ruslands mest kendte krigskorrespondenter og tidligere soldat. Men han havde forladt sit hjemland, fordi han frygtede for sit liv.

Han blev tirsdag skudt og dræbt i sit hjem i den ukrainske hovedstad, Kijev.

Ukrainsk politi har oplyst, at Babtjenkos kone fandt ham blødende i deres lejlighed og ringede efter en ambulance. Han døde på vej til hospitalet.

Politiet har mistanke om, at drabet på Babtjenko var knyttet til hans professionelle aktiviteter.

Babtjenko var blandt andet kritisk over for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Hans kritik af russiske bombardementer i Syrien er også blevet mødt med kraftige reaktioner fra russiske politikere.

Desuden har han betegnet Rusland som en aggressor mod Ukraine.

Arkadij Babtjenko blev 41 år. Han blev i 2015 hædret med Tucholsky-prisen af den svenske forfatterforening Pen, skriver nyhedsbureauet TT.

Prisen gives til forfattere og journalister, der har ydet en særlig indsats for ytringsfriheden. Tidligere modtagere af prisen er blandt andre Svetlana Aleksijevitj og Masha Gessen.

Arkadij Babtjenko er ikke den første journalist, der mister livet i Kijev de seneste år. For to år siden blev en hviderussisk journalist ved navn Pavel Sjeremet dræbt i en bileksplosion.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har onsdag skrevet på Twitter, at han er forfærdet over "endnu et drab på en højlydt russisk journalist".

