Ukraine hævder milliardsejr over Rusland i stor gasstrid

Kijev. Naftogaz, som er et statsejet energiselskab i Ukraine, hævder at have vundet en milliardsag over russiske Gazprom ved en international voldgiftsret i Stockholm.

- Naftogaz er blevet tilkendt erstatning på 4,63 milliarder dollar for Gazproms manglende leverancer af aftalte gasmængder, siger en talskvinde for Naftogaz via e-mail.

Beløbet svarer til 28,2 milliarder danske kroner.

Voldgiftsretten i Sverige oplyser ikke afgørelser i sager. Det er op til parterne, om de vil offentliggøre disse.

Gazprom har ikke kommenteret meldingen fra det ukrainske selskab.

/ritzau/Reuters