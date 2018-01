Ukip-leder fyrer kæreste efter svinsk omtale af royalt par

London. Lederen for det EU-fjendtlige britiske parti Ukip, Henry Bolton, oplyser, at han er gået fra sin kæreste.

Det er sket, efter at en avis har gengivet meget nedsættende ord fra hende om prins Harrys forlovede og sorte mennesker i øvrigt.

54-årige Bolton er den fjerde leder af det skrantende Ukip på bare et år. Han siger, at hans forhold til modellen Jo Marney er slut efter de "modbydelige" sms'er, hun har sendt til venner.

Den 25-årige Marney, som blev kæreste med Bolton lige efter jul, beskrev prins Harrys forlovede, den amerikanske skuespiller Meghan Markle, som en "dum lille småborger".

Hun antydede, at Markle vil være skadelig for den royale arvemasse. Det forlyder, at hun har skrevet, at Markel vil "sværte vores royale familie" med sine gener.

Sådan fremgår det af mediet Mail on Sunday, som har offentliggjort hendes beskeder.

Hun har også beskrevet sorte mennesker som grimme.

Meghan Markle er som tidligere præsident Barack Obama halvt hvid og halvt sort. Hendes mor er hvid, og faderen sort.

- Det romantiske element i vores forhold er ovre, siger Bolton om Marney til BBC.

- Uanset hvor modbydelige og fornærmende de kommentarer, hun fremsatte i disse direkte og personlige beskeder ... så tror jeg helt ærligt ikke, at de udtrykker hendes kerneværdier.

Prins Harry skrev, efter at han havde mødt Markle i 2016, at de havde været udsat for "rendyrket sexisme og racisme" på de sociale medier.

Parret meddelte i efteråret, at de gifter sig til maj.

Marney udsendte søndag en erklæring, hvor hun undskyldte for sit "chokerende sprog". Men hun mener, at en del af det er taget ud af en sammenhæng.

/ritzau/Reuters