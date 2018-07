Ukendt substans bringer to i kritisk tilstand ved Salisbury

Amesbury. To personer er i kritisk tilstand efter at have været i kontakt med en ukendt substans få kilometer fra det sted, hvor en russisk eks-spion og hans datter tidligere blev forsøgt dræbt med en nervegift.

Det oplyser britisk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ifølge Sky News tale om to personer i 40'erne, der begge blev fundet bevidstløse i Amesbury lørdag aften.

Ifølge politiet i Wiltshire har en "alvorlig hændelse" fundet sted.

Begge ofre bliver behandlet på Salisbury District Hospital.

Amesbury ligger omkring 13 kilometer fra Salisbury, hvor den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia i marts blev forgiftet med nervegiften novichok.

Politiet troede først, at kvinden og manden, der lørdag blev fundet i Amesbury, var blevet syge efter indtagelse af hårde stoffer.

Yderligere undersøgelser skal nu slå fast, hvilken substans de to har været i kontakt med, skriver Sky News.

- Vores undersøgelser skal nu blotlægge, hvilken substans der førte til, at patienterne blev syge, og vi holder alle muligheder åbne angående omstændighederne omkring episoden, lyder det i en erklæring fra politiet i Wiltshire County.

Ifølge The Telegraph er flere områder blevet afspærret i både Salisbury og Amesbury i forbindelse med politiets efterforskning.

Ifølge de britiske sundhedsmyndigheder er der på nuværende tidspunkt ingen "væsentlig sundhedsrisiko" for befolkningen.

Myndighederne vil dog løbende revurdere situationen, skriver The Telegraph.

- Det nuværende råd fra PHE (Public Health England, red.) baseret på antallet af patienter, er, at der ikke menes at være en væsentlig sundhedsrisiko for den bredere befolkning, siger en talsmand for sundhedsmyndighederne.

