Ugens tilbud fra EU: 6.000 euro for at tage imod en reddet migrant

EU-Kommissionen foreslår at bruge klingende mønt for at få medlemslandene til at acceptere fordeling af migranter og tilbyder at dække udgifterne til »kontrollerede centre« for asylansøgere. Italiens indenrigsminister afviser planen: »Vi har ikke brug for almisser«.