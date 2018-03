Udsendinge fra Nord- og Sydkorea mødes i næste uge

Seoul. Nordkorea har lørdag accepteret at holde et møde på højt plan med Sydkorea i næste uge for at diskutere rammerne for et sjældent topmøde mellem de to lande.

Mødet skal finde sted 29. marts.

Det oplyser Sydkoreas genforeningsministerium ifølge AFP.

De to lande sender hver en delegation på tre medlemmer til Panmunjom, der ligger i den demilitariserede zone på grænsen mellem de to lande. De skal føre de indledende forhandlinger forud for et topmøde sidst i april.

Seoul har foreslået, at forhandlingerne skal foregå i Genforeningspavillionen i den nordlige del af Panmunjom.

Mødet mellem Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, blev aftalt i forbindelse med tilnærmelsen mellem de to lande ved vinter-OL i Sydkorea.

Tirsdag annoncerede USA og Sydkorea, at deres årlige fælles militærøvelser bliver afholdt i næste måned. Men hovedøvelsen vil blive forkortet med en måned på grund af det diplomatiske tøbrud med Nordkorea.

Topmødet mellem de to koreanske ledere bliver i slutningen af maj efterfulgt af et møde mellem Kim Jong-un og USA's præsident, Donald Trump.

