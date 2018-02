Udgav sig for at være »sugardaddy«: Canadisk seriemorder gik øjensynligt efter homoseksuelle

Seriemorder i Toronto gik øjensynligt efter homoseksuelle

Canadisk politi har fundet resterne af mindst seks mennesker på en grund i den nordlige del af storbyen Toronto, hvor en 66-årig mand, der er sigtet for en række drab, arbejdede som anlægsgartner.

Det oplyser politiinspektør Hank Idsinga fra politiet i Toronto ifølge nyhedsbureauet AP.

Den mistænkte seriemorder, Bruce McArthur, blev anholdt i januar og sigtet for at have dræbt fem mænd. Fælles for de fem mænd er, at de sidst er set i et område af Toronto, der betegnes som centrum for byens homoseksuelle samfund.

Bruce McArthur blev anholdt 18. januar under mistanke om drab i forbindelse med Andrew Kinsman og Selim Esens forsvinden. Ikke længe efter blev Bruce McArthur sigtet for drabene på tre andre mænd.

Politiet i Toronto oplyser, at det frygter, at der kan være flere ofre, og politiet forventer at rejse flere sigtelser mod McArthur.

Politiet har tidligere kaldt Bruce McArthur for en seriemorder. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har ordensmagten dog fået hård kritik for i flere måneder at afvise, at nogen gik direkte efter homoseksuelle.

49-årige Andrew Kinsman forsvandt fra området "Gay Village" i Toronto i juni og er blandt dem, Bruce McArthur er sigtet for at have dræbt. Kinsmans dna matcher nogle af de ligrester, der er fundet på grunden i den nordlige del af byen, oplyser politiet.

De andre kendte ofre er 58-årige Majeed Kayhan, der forsvandt i 2012, 50-årige Soroush Marmudi, der forsvandt i 2015, og Dean Lisowick, som forsvandt mellem maj 2016 og juli 2017. Ifølge politiet var Dean Lisowick hjemløs og midt i 40'erne.

Politiets teknikere arbejder fortsat på at afgøre, om disse ofre matcher ligresterne på ejendommen i Toronto, oplyser politiinspektør Hank Idsinga.

Efterforskere har endnu ikke offentliggjort de fulde detaljer i sagen, men ifølge AP menes den 66-årige Bruce McArthur at have mødt sine ofre, mens han kørte rundt i byen i sin varevogn.

Ligeledes menes McArthur at have mødt nogle af ofrene på datingapps for store og ældre mænd. Her har han angiveligt brugt profilnavne som "SilverDaddies" og "Bear411".

I sin "SilverDaddies"-profil beskriver Bruce McArthur sig selv som 178 centimeter høj og med en vægt på 100 kilo. Han skriver, at han primært er interesseret i yngre mænd.

- Jeg kan godt være lidt genert, indtil jeg lærer dig at kende. Men jeg er romantisk anlagt, står der.

Ifølge politiet i Toronto pågår der i øjeblikket en omfattende digital efterforskning.

Politiinspektør Hank Idsinga fortæller således, at politiet er i færd med at undersøge blandt andet computere, mobiltelefoner og apps.

/ritzau/

Medier: Syriske oprørere fanger to britiske topbødler fra IS

Kurdere fra den moderate syriske oprørsbevægelse Syriens Demokratiske Styrker (SDF), der støttes af USA, har taget to britiske medlemmer af den militante gruppe Islamisk Stat (IS) til fange.

Det oplyser en unavngiven amerikansk militærtjenestemand, skriver nyhedsbureauet AP og flere amerikanske aviser.

Tilfangetagelsen af de to briter skal ifølge embedsmanden være sket i Syrien i januar.

El Shafee Elsheikh og Alexanda Amon Kotey var blandt fire medlemmer af Islamisk Stats bøddelgruppe, der gik under navnet "The Beatles". Navnet fik gruppen på grund af mændenes britiske accent. De havde alle boet vest for London.

IS-cellen fangede og halshuggede flere end 24 gidsler. Blandt andre de amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff samt den amerikanske hjælpearbejder Peter Kassig.

Freelancejournalisten James Foley blev taget til fange af jihadister fra Islamisk Stat i det nordlige Syrien i november 2012. To år senere offentliggjorde bevægelsen en video af hans henrettelse.

El Shafee Elsheikh og Alexanda Amon Kotey var sammen med Islamisk Stats topbøddel, den britiske statsborger Mohammed Emwazi også kendt som Jihadi John, en del af "The Beatles". Jihadi John blev dræbt i et luftangreb i Syrien i november 2015.

Det fjerde medlem af "The Beatles", Aine Davis, sidder fængslet i Tyrkiet.

Den amerikanske tjenestemand udtaler sig til AP på betingelse af anonymitet. Oplysningerne om tilfangetagelsen er ikke bekræftet fra officielt hold.

Avisen The Washington Post og onlinemediet Buzzfeed har tidligere beskrevet en af de tilfangetagne, Alexanda Amon Kotey, som "bødlen, der holder med Queens Park Rangers".

Den 34-årige Alexanda Amon Kotey voksede op i den vestlige del af den britiske hovedstad og konverterede til islam, da han var i begyndelsen af 20'erne.

Det var netop den berygtede "The Beatles"-gruppe, der holdt den danske freelancefotograf Daniel Rye som gidsel hos IS i 13 måneder.

Daniel Rye har tidligere over for DR beskrevet, hvordan Jihadi John torturerede ham både fysisk og psykisk.

Den danske fotograf blev sluppet fri i juni 2014, efter at der blev betalt en løsesum for hans løsladelse.

/ritzau/

Trumps påstand om gigantrabat på diamantring bliver afvist

Få dage før sit overdådige bryllup med Melania Knauss i 2005 var Donald Trump ude med en fortælling om, at han havde fået en gigantisk rabat på en forlovelsesring til sin udkårne.

- Kun et fjols ville sige, "Nej tak. Jeg ønsker at betale en million dollar mere for en diamant", sagde Trump til The New York Times.

Men påstanden er falsk. Trump fik ikke et nedslag på den 15 karat store smaragdfarvede diamantring.

Det oplyser Laurence Graff, der er bestyrelsesformand for det eksklusive juvelerfirma Graff Diamonds, som solgte ringen til USA's nuværende præsident.

Trump var "en fornøjelse at gøre forretning med", men "han blev ikke favoriseret", oplyste Laurence Graff for nylig til magasinet Forbes.

- Han betalte den fulde pris for ringen, og han betalte på stedet, skriver Forbes.

Hvor meget den stenrige Donald Trump måtte slippe for forlovelsesringen, vil Graff Diamonds ikke oplyse, men ifølge The New York Times var salgsprisen 1,5 millioner dollar.

Efter Trumps bryllup strømmede kunderne for øvrigt til det London-baserede juvelerfirmas filialer i New York, Palm Beach og Chicago.

Donald Trump gav også firmaet omtale på sit realityshow "The Apprentice".

Som fast kunde købte Trump hos Graff Diamonds angiveligt også en endnu større diamantring til Melania Trump, da parret i 2015 fejrede tiårsdagen for sit bryllup.

På det officielle portræt af USA's førstedame i Det Hvide Hus ses hun bære den 25 karat store ædelsten, som ifølge Forbes kostede tre millioner dollar.

/ritzau/

Rusland: USA-angreb på syriske styrker er beklageligt

Ruslands ambassadør i FN, Vassilij Nebensija, kalder et USA-ledet angreb i Syrien "beklageligt" og vil tage sagen op bag lukkede døre i FN's Sikkerhedsråd.

Syriens regering mener, at angrebet, der kostede mindst 100 livet, er en krigsforbrydelse.

Samtidig meldes der om omfattende bombardementer af en oprørsenklave øst for hovedstaden Damaskus, som har kostet et stort antal mennesker livet.

Koalitionen bombede natten til torsdag de prosyriske styrker.

Det skete, efter at de regimevenlige styrker havde angrebet Syriens Demokratiske Styrkers (SDF) hovedkvarter i provinsen Deir al-Zor.

SDF, der bekæmper præsident Bashar al-Assads regering, støttes af USA.

- Det er meget beklageligt, og vi vil rejse dette emne, og vi vil spørge dem om, hvad der skete, siger den russiske FN-ambassadør.

Rusland har under den syv år lange krig i Syrien støttet Assad-regeringen.

I et brev til FN's generalsekretær skriver Syriens udenrigsministerium, at angrebet "udgør en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod menneskeheden".

Ifølge en amerikansk embedsmand blev over 100 prosyriske angribere dræbt under angrebet.

Imens fortsætter det syriske regime sine bombeangreb fra luften mod Østghouta - en oprørsenklave lige øst for hovedstaden Damaskus.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har kampene i denne uge foreløbig kostet 200 mennesker livet.

- Dette er de værste uger, som Østghouta nogensinde har oplevet, siger Hamza, en meget udmattet læge, der behandler de mange sårede på en lokal klinik i Arbin.

- Fra 2011 og til nu har der aldrig været så omfattende bombardementer som dem, vi har set de sidste 96 timer, siger han.

/ritzau/Reuters

Sportsdomstol afviser 45 russiske atleters OL-appel

Den internationale Sportsdomstol (CAS) afviser en appel fra 45 russiske atleter og to trænere, der dermed ikke kommer til vinter-OL i år. Det oplyser CAS på sin hjemmeside natten til fredag dansk tid.

Blandt de udelukkede er blandt andre den seksdobbelte OL-guldvinder Viktor An. Desuden er der flere ishockeyspillere, der har spillet i verdens bedste liga, NHL.

Dommen falder, mindre end ni timer før vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang officielt bliver skudt i gang.

De russiske atleter og trænere havde appelleret til CAS, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) havde nægtet at invitere dem til OL.

IOC har udelukket en række russiske atleter, selv om de ikke er blevet taget for doping. Også Ruslands Olympiske Komite (ROC) er udelukket.

- Selv om ROC er udelukket, har IOC alligevel valgt at invitere nogle atleter fra Rusland til at deltage i OL. Det er en proces, der er ført igennem, for at IOC kan leve op til sin standard i kampen mod doping, skriver CAS.

Alle russiske atleter, der skal konkurrere i Pyeongchang, vil fremstå som "olympiske atleter fra Rusland". De skal konkurrere under det olympiske flag i stedet for det russiske.

De vil desuden bære dragter uden Ruslands flag. Hvis de vinder medaljer, vil den olympiske hymne blive spillet i stedet for den russiske.

Det sker, fordi Rusland formelt er udelukket fra legene efter skandalen ved det seneste vinter-OL i Sotji. Her blev Rusland afsløret i systematisk snyd med doping.

168 russiske atleter deltager ved vinter-OL i Sydkorea under det olympiske flag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Vinter-OL i Pyeongchang løber indtil 25. februar.

/ritzau/

Cleveland bytter helt hold på NBA's sidste handelsdag

Natten mellem torsdag og fredag amerikansk tid er der deadline for handler i dette års udgave af verdens bedste basketball-liga, NBA.

I timerne op til deadline har Cleveland Cavaliers været mest aktiv. Holdet har blandt andre byttet stjernerne Derrick Rose, Dwyane Wade og Isaiah Thomas for at få yngre kræfter ind i truppen.

Cleveland har været inde i en sløj periode på det seneste, som har betydet, at holdet er faldet fra i NBA's topkamp.

Holdet fra Ohio prøver på samme tid at overtale superstjernen LeBron James til at forlænge sin kontrakt, der udløber efter sæsonen.

Blandt de mange handler har holdet sendt point guard Isaiah Thomas og forward Channing Frye til LA Lakers i bytte for guard Jordan Clarkson og forward Larry Nance Junior.

Også 36-årige Dwyane Wade, der tidligere har vundet titlen som mest værdifulde spiller i NBA-finalerne, har fået en billet ud af Cleveland.

Han skal nu tørne ud for Miami Heat, som han tidligere har vundet NBA-titlen med.

Cleveland har også hentet Rodney Hood fra Utah Jazz og George Hill fra Sacramento Kings, mens holdet har sendt Iman Shumpert til Sacramento.

Forward Jae Crowder og NBA's mest værdifulde spiller fra 2011, Derrick Rose, er blevet sendt til Utah. Dermed har Cleveland sendt seks spillere, mere end et helt hold af stjerner og topspillere, ud af Ohio.

Mest overraskende er det, at Cleveland har sendt Isaiah Thomas væk.

Den lille point guard har været skadet i starten af sæsonen, efter at han var en del af en meget omtalt byttehandel med stjernen Kyrie Irving, som skiftede fra Cleveland til Boston Celtics inden sæsonen.

Thomas vendte tilbage på banen for adskillige uger siden, men han fik aldrig rigtig spillet til at fungere.

Manageren for Cleveland Cavaliers, Koby Altman, siger, at de nye spillere vil tilføje "atletiske evner, energi og højde" til holdet.

- Disse handler skal også reflektere, at vi fortsat vil investere i vores trup. Det skal hjælpe os med at udvikle os mere, så vi kan være med på højeste niveau, siger Altman ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/