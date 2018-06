Tysklands nye udenrigsminister vil have store EU-reformer

Berlin. EU er nødt til at blive reformeret, så dets ledelse får en anden struktur, og medlemslandene i højere grad kommer til at fremstå som en enhed.

Det siger Tysklands nye udenrigsminister, Heiko Maas.

I sin første store politiske tale fremhæver Maas, at EU må samarbejde med USA, hvor det er muligt, og at EU må udfylde pladser på områder, hvor USA trækker sig tilbage.

Han understreger, at EU må handle »robust,« når USA krydser »røde linjer«.

Han henviser til, at Donald Trump har trukket USA ud af klimaaftalen og af atomaftalen med Iran og truer EU med sanktioner og protektionisme.

»Europa må finde 'en ny balance' i sit forhold til USA på baggrund af præsident Donald Trumps administration,« siger Maas.

I EU-samarbejdet bør medlemslandene i stigende gad bevæge sig mod flertalsafgørelser og væk fra enstemmighed i beslutningsprocesserne, hvilket opmuntrer fremmede stormagter til at splitte EU-blokken, understreger udenrigsministeren.

Maas, der holdt talen om de overordnede linjer i den tyske udenrigspolitik i Berlin, opfordrer også til, at EU skal styrke de bestræbelser, der er på at række hånden ud til tidligere sovjetrepublikker.

Han mener, at Frankrig og Tyskland kan være den drivende kraft i reformarbejdet i EU.

Maas siger også, at han er bekymret for udviklingen i Storbritannien.

»Jeg ser tiltagende tegn på nervøsitet i Storbritannien i forbindelse med, at landet kommer til at stå alene efter brexit. Men for øjeblikket er der ingen tegn på, at brexit-beslutningen kan blive ændret,« siger den tyske udenrigsminister.

/ritzau/Reuters