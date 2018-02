Tyskland vil rense luften med gratis offentlig trafik

Berlin. Tyskland har store problemer med luftforurening, og den tyske regering overvejer at tage drastiske skridt for at bekæmpe problemet.

Regeringen i Europas bilnation nummer et overvejer at gøre offentlig transport gratis.

Det fremgår af et brev fra tre tyske ministre til EU's miljøkommissær, Karmenu Vella. Det franske nyhedsbureau AFP har set brevet tirsdag.

»Vi overvejer at gøre offentlig transport gratis for at reducere antallet af privatbiler«, skriver blandt andre miljøminister Barbara Hendricks.

Forslaget kommer i forlængelse af en enorm skandale i den tyske bilindustri, hvor bilgiganten Volkswagen fik dieselbiler til at fremstå mere miljøvenlige, end de er i virkeligheden.

Den tyske bilindustri er central for landets stærke økonomi.

»En effektiv bekæmpelse af luftforurening uden flere unødvendige forsinkelser er den højeste prioritet for Tyskland,« skriver de tyske ministre i brevet.

Forslaget vil senest "blive testet med udgangen af i år". Det vil ske i fem byer i det vestlige Tyskland. Det gælder blandt andet Bonn, Essen og Mannheim.

Ud over gratis transport med det offentlige vil regeringen indføre yderligere restriktioner på udledning fra busser og taxier. Desuden indgår det i planerne at indføre zoner med ekstra lav udledning fra køretøjer og støtte til bildeling.

Tyskland er nødt til at gøre noget, hvis landet vil overholde EU-krav og undgå store bøder.

Tyskland og otte andre EU-lande overskred 30. januar en frist for at bringe niveauet af kvælstofdioxid og små partikler ned på et acceptabelt niveau.

Ifølge EU-Kommissionen koster luftforurening årligt 400.000 mennesker en tidlig død. Det koster hvert år 20 milliarder euro i sundhedsudgifter.