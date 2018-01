Tyrkiet advarer USA: I kan blive angrebsmål i Syrien

Stop jeres støtte til den kurdiske milits i Syrien, eller risiker at vi angriber jer.

Så usædvanlig lyder den advarsel, som Tyrkiet torsdag sender til USA.

Den tyske udenrigsminister, Sigmar Gabriel, udtrykker samtidig stor bekymring over den tyrkiske offensiv i Syrien mod en kurdisk milits. Han vil have Nato indkaldt.

Advarslen fra Tyrkiet mod USA er fremsat af vicepremierminister Bekir Bozdag, der er talsmand for regeringen i Ankara.

Tyrkiet indledte i sidste uge en offensiv i luften og på jorden i det nordlige Syrien mod den kurdiske milits YPG. Militsen støttes af USA.

»De, som støtter terrororganisationen, vil blive et mål i denne kamp«, siger Bozdag.

Hvis USA vil undgå en konfrontation, hvilket hverken de eller Tyrkiet ønsker, så er måden klar: De må kappe støtten til terroristerne, siger han ifølge AFP.

Den tyske udenrigsminister siger, at Tyskland har indført et midlertidigt forbud mod våbensalg til Tyrkiet.

Gabriel opfordrer Nato til at drøfte situationen.

Han fortæller, at han har "bedt Natos generalsekretær om, at vi også inden for Nato diskuterer situationen i Syrien og den nordlige del af landet".

Tyrkiets offensiv er rettet mod den kurdiske milits YPG i den nordlige region Afrin.

Under krigen i Syrien har YPG været støttet af USA. Det har været en velorganiseret styrke i kampen mod Islamisk Stat.

Tyrkiet beskylder YPG for at stå i ledtog med den i Tyrkiet forbudte kurdiske organisation PKK.

Den tyrkiske offensiv har åbnet en ny front i den forvejen kaotiske syriske krig.

Reuters skriver, at enhver tyrkisk fremrykning mod Manbil- et kurdisk område 100 kilometer øst for Afrin - vil være en trussel mod USA's planer om at stabilisere det nordøstlige Syrien.

Det vil i værste fald kunne føre til en konfrontation mellem tyrkiske styrker og amerikanske soldater, der er stationeret i området.

Tyrkiet hævder, at det har dræbt over 300 kurdiske militsfolk under offensiven, mens tre tyrkiske soldater er døde.