Tyskland skyder europæisk stoleleg i gang – og det er ikke godt nyt for Vestager

Det er lang tid siden, at Tyskland har haft en af de absolutte topposter i europæisk politik, nemlig formandsposten i EU-Kommissionen. Senest var i 1958-1967, da Walter Hallstein var formand.

Men nu kan ventetiden snart være forbi for Tyskland. I torsdags kunne Handelsblatt melde, at Merkels regering er i færd med en kovending.

I stedet for at satse på, at chefen for den tyske forbundsbank, Jens Weidmann, kan blive ny præsident for Den Europæiske Centralbank (ECB), er det nu chefstolen i Berlaymont-bygningen, der står øverst på den tyske ønskeseddel.

Spekulationerne er startskuddet på den stoleleg, der vil præge europæisk politik i 2019.

Det er nemlig ikke kun EU-Kommissionen og centralbanken, der skal have en ny nummer et. Der skal også findes en ny fast formand for Det Europæiske Råd efter Donald Tusk og en ny højtstående repræsentant for udenrigsanliggender efter Federica Mogherini.

Tre tyske formandskandidater

Ifølge Handelsblatt har Tyskland hele tre mulige kandidater til kommissionsposten. Det drejer sig om forsvarsminister Ursula von der Leyen og erhvervsminister Peter Altmaier samt lederen af den konservative gruppe i Europa-Parlamentet, Manfred Weber, fra kanslerens bayerske søsterparti, CSU.

Kansler Merkel med to af de mulige tyske kandidater til topposter i Europa i 2019. Til højre erhvervsminister Peter Altmaier; til venstre Jens Weidmann, chefen for Forbundsbanken.

Merkel og CSU vil allerede i slutningen af september lægge sig fast på en kandidat. Derefter følger kampen internt i den konservative europæiske familie.

Efter planen skal Europas konservative partier på kongressen i Helsinki til november blive enige om en fælles spidskandidat til EU-parlamentsvalget i maj 2019.

Afhængigt af hvordan parlamentsvalget går, vil den konservative kandidat have særdeles gode chancer for at blive udpeget af stats- og regeringscheferne som kommissionsformand.

Tysk kovending kan åbne for fransk ECB-chef

Allerede i begyndelsen af september drager Merkel til Paris, hvor stolelegen også vil være på dagsordenen. Hvis Tyskland dropper kampen om ECB-posten, kan døren pludselig være åbnet for en fransk ECB-chef. I henhold til de uformelle regler kan et land nemlig ikke få to topposter.

Internationale medier spekulerer her i navne som den franske nationalbankdirektør, Francois Villeroy de Galhau, eller chefen for den internationale valutafond, IMF, Christine Lagarde.

Derimod vil en fransk ECB-kandidat være dårligt nyt for den konservative franskmand Michel Barnier. Han er pt. EUs chefforhandler for Brexit, men heller ikke Frankrig kan få to topposter.

I de sydeuropæiske lande giver spekulationerne om, at Tyskland måske dropper ECB-posten, allerede genlyd. Landene har længe været skeptiske over for Jens Weidmanns hårde linje i ECB. Weidmann vendte sig f.eks. mod ECB-chef Draghis store opkøbsprogram, der under eurokrisen skulle sparke økonomien i eurozonen i gang.

Netop erkendelsen af, at det kan være lettere for Tyskland at komme igennem med en kandidat til EU-Kommissionen end til ECB kan være forklaringen på den mulige tyske kovending.

Jeg kan ikke bekræfte, at jeg skulle have det ene eller andet ønske. Vi afventer udviklingen, og så ser vi, hvordan den tyske position udvikler sig. Angela Merkel, Tysklands kansler

Kansleren holder kortene tæt til kroppen

Da Merkel i går på et pressemøde i Tbilisi i Georgien blev spurgt om spekulationerne, holdt hun sagen ud i strakt arm: »Jeg kan ikke bekræfte, at jeg skulle have det ene eller andet ønske. Vi afventer udviklingen, og så ser vi, hvordan den tyske position udvikler sig.«

Kanslerens melding skal sikkert også ses i lyset af, at kandidater, der lanceres for tidligt, har det med at brænde op.

EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

Da EU i 2014 skulle udnævne kandidater til topposterne, var der store spekulationer om Danmarks daværende statsminister Helle Thorning Schmidt.

I 2018-stolelegen er konkurrencekommissær Margrethe Vestager blevet nævnt som en mulig kandidat til en toppost.

Det er ikke umiddelbart godt nyt for hende, hvis tyskerne går efter den tunge kommissionsformandspost. Som ikke-euroland kan Danmark nemlig ikke gå efter ECB-posten.