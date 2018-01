Tyskland kommer til at mangle 35.000 lærere i grundskolen

En ny rapport fra tænketanken Bertelsmann Stiftung konkluderer, at tyske skoler skal ansætte op mod 105.000 nye lærere for at imødegå behovet frem til 2025.

Landets universiteter skal i samme periode kun uddanne omkring 70.000.

Dermed mangler Tyskland 35.000 lærere for at dække behovet i landets grundskoler i de kommende år, viser undersøgelsen, hvor forskerne har taget hensyn til, at 60.000 lærere går på pension i perioden.

Det er for øjeblikket omkring 2000 ledige lærerstillinger i grundskolen i Tyskland, viser fagforeningstal.

Situationen med lærermangel ventes at blive bedre fra og med 2026. Da vil ændringer i demografien med en stadigt højere andel af ældre i befolkningen begynde at få stor betydning.

Læs også Henrik Dahl: Socialdemokratiets meningsløse tilgang til uddannelse er med til at afvikle civilisationen

Indtil videre anbefaler Bertelsmann, at skolerne opfordrer lærerne til at arbejde mere.

Flertallet af lærerne i Tyskland er kvinder, og 40 procent af dem arbejder på deltid.

Både de konservative kristelige demokrater under ledelse af forbundskansler, Angela Merkel og det tyske socialdemokrati, SPD, har lovet at styrke uddannelsesområdet.

Partierne forhandler i øjeblikket om en ny regeringskoalition. Går alt vel, er der et grundlag for en ny regering klar i begyndelsen af februar.

Tyskland har de også seneste fire år været regeret af en såkaldt storkoalition bestående af Merkels CDU, det lille bayerske søsterparti CSU samt SPD.

Læs også Pligter og praktiske opgaver kan gøre folkeskolen til verdens bedste

/ritzau/dpa