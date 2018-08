Tyske toppolitikere går efter tysker som kommende EU-boss

Bruxelles. Manfred Weber, som leder Europa-Parlamentets største politiske gruppe, den konservative EPP, vil være en kompetent og passende formand for EU-Kommissionen.

Anbefalingen kommer fra Tysklands erfarne EU-kommissær, Günther Oettinger, under et pressemøde i Bruxelles om unionens kommende budgetperiode.

- Jeg har tillid til ham, og jeg er overbevist om, at han har alle kvalifikationer, siger Oettinger.

Kommissæren sidder selv i ledelsen hos det tyske regeringsparti CDU, der på europæisk plan er knyttet til EPP.

EU-Kommissionens nuværende formand, luxembourgeren Jean-Claude Juncker, træder tilbage efter valget til EU-Parlamentet i maj 2019.

Flere navne er blevet nævnt i spillet om den tunge post. Men der har været stille omkring de mulige kandidater, og de øvrige kommissærer har ikke ytret sig om favoritter.

- Jeg mener, at det er min ret - eller måske tilmed en demokratisk forpligtelse - at jeg kommer med en klar anbefaling, siger Günther Oettinger.

Mulige kandidater i EPP skal præsenteres i september. Partiet vælger dets topkandidat på en kongres i Helsinki 8. november.

Forbundskansler Angela Merkel i Tyskland går ifølge flere medier beslutsomt efter at bringe en landsmand i spidsen for EU-Kommissionen.

Hun er, skriver avisen Handelsblatt, klar til at ofre en ellers oplagt kandidat i Jens Weidmann, lederen af den tyske centralbank, til posten som chef for Den Europæiske Centralbank (ECB).

Det er vigtigere med en kommissionsformand end en bankboss, lyder analysen fra regeringschefen i Berlin.

Ifølge Handelsblatt ser Merkel gerne økonomiminister og partikollega Peter Altmaier som afløser for Juncker. Men også Webers navn er nævnt.

Den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, har været nævnt som mulig kandidat til formandsposten.

Ifølge netavisen Politico er konkurrencekommissæren et varmt bud, som den franske præsident, Emmenuel Macron, støtter.

Vestager selv har holdt kortene ret tæt til kroppen. Den radikale eksminister har ikke lagt skjul på, at hun gerne vil være kommissær igen, men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ikke bakket op om det ønske.

EU's stats- og regeringschefer talte om processen på et topmøde tidligere på året. På mødet kom det frem, at de forbeholder sig retten til at pege på den næste formand for EU-Kommissionen.

Europa-Parlamentets medlemmer insisterer imidlertid på, at de ikke vil godkende en kandidat, der ikke har været spidskandidat for en gruppe ved parlamentsvalget.

/ritzau/